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Muhammad Sharaf Eldeen
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Zagueiro do Barcelona alerta: Mbappé é capaz de decidir o Clássico a qualquer momento

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
P. Cubarsi
K. Mbappe
Vinicius Junior
Y. Diomande
Endrick
Espanha
França
Brasil
Costa do Marfim

Cubarsí também elogiou Endrick e Diomande

Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, falou sobre as principais armas do Real Madrid antes do clássico, marcado para a noite deste domingo no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada de LaLiga, destacando a necessidade de manter a concentração durante toda a partida, diante de um time merengue que conta com jogadores capazes de fazer a diferença.

Sobre sua avaliação do jogador marfinense Yan Diomande, Cubarsí disse em declarações à rede "ESPN": "Diomande apresentou um grande nível nas últimas partidas, e o Real Madrid passou a ter ideias muito claras em sua forma de jogar. Temos que nos concentrar bem para tentar pará-lo, assim como o restante dos jogadores, para reduzir ao máximo as chances que eles conseguem criar, e nos darmos mais oportunidades de conquistar a vitória".

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A respeito do atacante brasileiro Endrick, o internacional espanhol disse: "Endrick é um jogador muito bom e tem um enorme potencial. Talvez não tenha tido muitas oportunidades no início, mas agora começou a adquirir ritmo de jogo e recuperar seu embalo. Ele também é um dos jogadores a quem devemos prestar muita atenção".

Sobre a ausência de Vinícius Júnior no clássico e se isso favorece o Barcelona, Cubarsí respondeu: "Sinceramente, não nos concentramos muito nos jogadores que o adversário tem. Quando conhecemos a escalação titular, nos preparamos mentalmente para enfrentar os jogadores que precisaremos parar, mas também levamos em consideração os jogadores que estão no banco de reservas".

E sobre como se prepara para enfrentar o astro francês Kylian Mbappé, afirmou: "Mbappé é um jogador que tem um potencial enorme e consegue fazer a diferença sozinho. Você tem que manter a concentração durante os noventa minutos, porque sabe que ele é capaz de decidir a partida a qualquer momento. Por isso devemos estar no máximo da concentração diante dele".


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