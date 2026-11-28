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Yassir Zabiri não precisou de anos de adaptação nem de uma temporada inteira para provar seu valor no Campeonato Espanhol. Decidiu impor seu nome rapidamente entre os grandes artilheiros, em uma aventura que parece mais sonho do que realidade.

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Um atacante marroquino de 21 anos, que defende um time recém-promovido, mas que alcança números que o colocam no patamar de Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham e Ronaldo Nazário e fazem dele uma das maiores revelações da temporada no futebol espanhol, segundo o jornal espanhol "Marca".

O que Zabiri vem apresentando com a camisa do Racing Santander vai além da surpresa. Mantendo o hábito de balançar as redes, ele marcou seu 12º gol em suas primeiras 14 partidas no Campeonato Espanhol, virou assunto no meio do futebol e deu ao seu time um impulso excepcional na briga por uma vaga nas competições europeias.

O capítulo mais recente de seu brilho foi escrito no estádio Ciutat de València, onde teve papel decisivo na virada histórica de sua equipe diante do Levante. A partida reforçou as ambições do Racing e confirmou que o time não pensa apenas em garantir a permanência na elite: começou a sonhar mais alto, apoiado em um talento marroquino excepcional.

Zabiri faz história pela porta dos recém-promovidos

O valor dos números de Zabiri está nas circunstâncias em que eles são alcançados. Ele não joga por um dos gigantes da Espanha nem pertence a um time com elenco recheado de estrelas ou recursos que lhe permitam dominar os adversários. Ainda assim, o atacante marroquino superou todas as expectativas e se firmou como um dos principais atacantes da competição desde a sua estreia.

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Marcar 12 gols nas primeiras 14 partidas do Campeonato Espanhol é um feito excepcional, sobretudo para um jogador que disputa sua primeira temporada na competição defendendo um time recém-promovido. O mais impressionante é que Zabiri não precisou de um longo período de adaptação ao ritmo da competição. Entrou direto na disputa pela artilharia e já superou a meta que havia estabelecido para si antes do início da temporada: chegar a dez gols.

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Zabiri chegou ao Racing Santander vindo do Famalicão, de Portugal, depois de ter sido contratado pelo Rennes, da França, na janela de transferências de inverno da temporada 2025-2026 por 10 milhões de euros, antes de se transferir para o clube espanhol por empréstimo no último verão.

Chama a atenção que o atacante marroquino já igualou o total de gols marcados nas duas temporadas anteriores, quando fez oito gols em 2024-2025 e quatro em 2025-2026, e isso com apenas 14 partidas disputadas em sua nova experiência.

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Nos passos de Cristiano, Bellingham e Ronaldo Nazário

A importância do que Zabiri vem conquistando não se limita aos números individuais. Seu início impressionante o colocou em comparação com alguns dos maiores atacantes que já passaram pelo Campeonato Espanhol.

Com 12 gols em suas primeiras 14 partidas, o marroquino divide essa marca com Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham, que marcaram o mesmo número de gols em seus primeiros 14 jogos no campeonato com a camisa do Real Madrid.

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Cristiano Ronaldo alcançou o feito em sua primeira temporada no clube merengue, em 2009-2010, enquanto o início avassalador de Bellingham aconteceu em sua primeira temporada no Santiago Bernabéu, em 2023-2024.

Mas a lista inclui outros nomes ainda mais marcantes. Robert Lewandowski marcou 13 gols em suas primeiras 14 partidas pelo Barcelona em sua temporada de estreia, mesma marca alcançada pelos lendários Ronaldo Nazário e Romário em suas passagens pelo clube catalão.

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O número mais alto dessa comparação pertence a Christian Vieri, que marcou 14 gols em suas primeiras 14 partidas com a camisa do Atlético de Madrid na temporada 1997-1998.

Assim, Zabiri está a apenas dois gols de igualar o feito de Vieri, o que dá importância extra às suas próximas partidas e volta todas as atenções para sua capacidade de manter esse início excepcional.

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Salva Ballesta: a lenda no caminho da ambição do marroquino

Em Santander, as comparações não se limitam às estrelas do futebol mundial. Elas se estendem à própria história do Racing, que viu passar vários atacantes de destaque pelo Campeonato Espanhol.

O nome de Salva Ballesta surge como uma das principais referências lembradas pela torcida do clube, depois de uma temporada excepcional em 1999-2000, na qual marcou 27 gols e terminou como artilheiro do Campeonato Espanhol.

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O início de Ballesta foi ainda mais impressionante: ele marcou 13 gols nas primeiras dez partidas, número que mostra o tamanho do desafio que aguarda Zabiri caso queira se aproximar desse feito histórico.

A lista dos principais atacantes do Racing também inclui nomes como Aitor Aguirre, Dmitri Radchenko, Nikola Žigić e Tchité, que marcou 11 gols em sua melhor temporada pelo clube, número que o atacante marroquino já superou em um período mais curto.

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Um talento que não surpreende seus treinadores e um valor que dobra

O brilho de Zabiri não foi uma surpresa completa para os treinadores que acompanharam de perto sua evolução. Nasser Larguet, um dos responsáveis por sua formação na Academia Mohammed VI, elogiou suas qualidades técnicas e destacou que o primeiro toque na bola era uma das coisas que mais lhe chamavam a atenção.

Jamal Aït Ben Idir, que trabalhou com ele nas seleções de base do Marrocos, também falou de seu enorme potencial e garantiu que fazia muito tempo que não via um jovem jogador marroquino com esse nível.

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O mesmo foi confirmado por Franck Haise, seu ex-treinador no Rennes, que não escondeu a confiança nas qualidades do atacante marroquino e considerou que marcar tantos gols não é surpresa para ele, já que o jogador reúne uma série de virtudes ofensivas de destaque.

No Racing, Zabiri é muito valorizado pelo técnico José Alberto López, que classificou seu desempenho como impressionante e ressaltou que sua influência não se limita aos gols: ela se estende à pressão sobre os adversários, ao trabalho coletivo e à compreensão do que exige cada fase da partida.

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Esse brilho se refletiu rapidamente em seu valor de mercado. Depois de chegar ao Racing Santander avaliado em cerca de 10 milhões de euros, seu valor dobrou e chegou a 20 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

Enquanto as atenções se voltam para o futuro do atacante marroquino, sua experiência atual parece ser apenas o começo de um projeto maior, graças à sua capacidade de unir eficiência na finalização e maturidade tática apesar da pouca idade.

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O caminho para igualar os números das lendas ainda pode ser longo, mas Zabiri já conseguiu colocar seu nome ao lado dos grandes artilheiros e abriu as portas para uma aguardada disputa no mercado de transferências, depois que seu talento deixou de ser uma promessa para se tornar uma contratação capaz de acirrar a concorrência entre os clubes europeus.