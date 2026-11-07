O marroquino Yasser Zabiri, estrela do Racing Santander, alcançou um número especial durante o confronto em andamento contra o Málaga, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.
Zabiri marcou o segundo gol do Racing Santander aos 60 minutos diante do Málaga, chegando a 9 gols na La Liga nesta temporada.
O astro marroquino assumiu de forma isolada a quarta posição na lista de artilheiros da La Liga, sendo superado apenas por Raphinha (15 gols), Kylian Mbappé (12 gols) e Lamine Yamal (10 gols).
Zabiri atua pelo Racing Santander nesta temporada, por empréstimo do Stade Rennes.