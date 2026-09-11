Yuri Alberto tem retorno ao Corinthians adiado e pode ser desfalque contra o Estudiantes

O retorno de Yuri Alberto ao Corinthians sofreu um novo atraso, e o atacante pode ser desfalque na decisão contra o Estudiantes, na próxima quarta-feira (16), pela volta das quartas de final da Libertadores. O camisa 9 ainda se recupera de uma ruptura parcial de fibrose no músculo posterior da coxa direita e não trabalha no campo do CT Joaquim Grava há 14 dias.

Yuri Alberto chegou a ficar próximo de voltar aos gramados na semana passada, quando participou de dois treinamentos com o restante do elenco. Porém, após o aumento da carga de trabalho, voltou a sentir a lesão na coxa direita e precisou retornar ao departamento médico. A expectativa inicial era de que o atacante estivesse à disposição contra o Santos, no último dia 30, mas o problema na recuperação adiou novamente a volta.

A situação também exige cautela porque, normalmente, o período de transição física leva de sete a dez dias até que o jogador seja liberado para trabalhar sem restrições com o elenco. Como Yuri ainda não voltou aos trabalhos no gramado, a tendência é que não consiga participar das atividades com o grupo antes do confronto com o Estudiantes.

Fernando Diniz reconheceu a expectativa pela recuperação do centroavante, mas evitou confirmar sua presença na partida. Em entrevista concedida na última quarta-feira, o treinador explicou que a fibrose acabou interferindo no processo e afirmou que a comissão técnica aguarda a evolução do jogador:

“A gente está esperando ansiosamente pelo retorno dele. O departamento médico fez um trabalho muito bom e, depois, teve o problema da fibrose, que é uma coisa que, às vezes, acontece. A gente está esperando. Existe uma possibilidade, mas eu não consigo te cravar. Se a gente puder ter o Yuri, se a gente puder contar com ele, vai ser muito bom”, disse o técnico.

Yuri Alberto está fora desde 30 de julho, quando sofreu a lesão durante uma partida do Brasileirão contra o Athletico, na Neo Química Arena.

Na decisão contra o Estudiantes, o Corinthians precisará vencer por qualquer resultado para avançar à semifinal, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina. Antes do confronto pela Libertadores, porém, o Timão enfrenta o Flamengo, no domingo (13), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.