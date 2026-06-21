Yamal volta à escalação da Espanha contra a Arábia Saudita... e Donis o enfrenta com uma nova estratégia

Luis de La Fuente e o grego Georgios Donis, técnicos das seleções da Espanha e da Arábia Saudita, respectivamente, anunciaram a escalação oficial para o tão aguardado confronto entre as duas equipes na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A seleção saudita enfrenta a espanhola hoje, domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
De la Fuente decidiu trazer Lamine Yamal de volta ao time titular, depois que ele começou no banco durante o confronto contra Cabo Verde na primeira rodada, que terminou em empate sem gols.
Yamal não foi o único a retornar, já que o técnico espanhol escalou outro astro do Barcelona, Dani Olmo, como titular, assim como Alex Baena, ao lado do atacante Mikel Oyarzabal.
A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:
- Goleiro: Unai Simón
- Defesa: Pedro Porro – Pau Cubarsi – Aymeric Laporte – Marc Cucurella
- Meio-campo: Rodri – Dani Olmo – Pedri
- Ataque: Lamine Yamal – Mikel Oyarzabal – Alex Baena
Por sua vez, Donis decidiu enfrentar a seleção espanhola com uma formação defensiva mais compacta na retaguarda, apostando em três jogadores na zaga em vez de dois: Abdulilah Al-Omari, Hassan Tembakti e Ali Lajami.
Além disso, o técnico grego reforçou o meio-campo com três jogadores: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari e Musab Al-Juwair, optando por apenas dois atacantes: Salem Al-Dossari e Firas Al-Buraikan.
A escalação da seleção saudita foi a seguinte:
- Goleiro: Mohammed Al-Owais
- Defesa: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Ali Lajami – Hassan Tembakti – Muteb Al-Harbi
- Meio-campo: Musab Al-Juwair – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari
- Ataque: Firas Al-Buraikan – Salem Al-Dossari
Ambas as seleções chegam à partida com apenas um ponto, depois que a “Verde” empatou com o Uruguai na primeira rodada por 1 a 1, enquanto o “Matador” ficou no empate sem gols com Cabo Verde.
Vale lembrar que as duas seleções se enfrentaram uma vez na Copa do Mundo, mais precisamente na edição de 2006, quando a seleção espanhola venceu o confronto por 1 a 0 na fase de grupos.