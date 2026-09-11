Yamal se aproxima do recorde histórico de Mbappé na Liga dos Campeões, com Haaland em terceiro

Lamine Yamal ficou perto de igualar Kylian Mbappé na liderança da lista de maiores artilheiros da Liga dos Campeões da Europa antes de completar 20 anos, depois de marcar um gol pelo Barcelona na vitória sobre o Feyenoord por 5 a 1, na última quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela primeira rodada da competição.

Yamal marcou seu gol de falta direta, aos 77 minutos, elevando seu saldo para 13 gols na Liga dos Campeões antes dos 20 anos, depois de ter 12 gols em 34 partidas antes do confronto com o Feyenoord.

Com isso, o espanhol segue na perseguição ao recorde de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, que marcou 13 gols em 23 partidas pela Liga dos Campeões antes de completar 20 anos.

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O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, aparece na terceira colocação dessa lista, com um saldo de 10 gols conquistados em apenas 8 partidas, tendo assim o melhor aproveitamento de gols entre o trio.

Yamal tem 19 anos, já que nasceu em 13 de julho de 2007, o que lhe garante mais uma temporada inteira abaixo dos 20 anos para continuar trabalhando na tentativa de quebrar o recorde de Mbappé.

O espanhol já detém o recorde de maior artilheiro da Liga dos Campeões da Europa antes de completar 18 anos, com um saldo de 5 gols, e antes de completar 19 anos, com um saldo de 11 gols.

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