O Lamine Yamal, estrela do Barcelona, revelou detalhes de sua relação com suas raízes africanas e de suas lembranças da única visita que fez à cidade de Bata, na Guiné Equatorial, afirmando o desejo de voltar para lá. Ele também falou sobre a relação com seus pais e sobre o papel que sua mãe desempenhou em sua vida durante a infância.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Yamal falou sobre sua infância, sua família e suas origens no documentário produzido pelo canal 3 Cat intitulado (Revolução 304), relembrando suas memórias no bairro de Rocafonda, onde cresceu, e revelando aspectos de sua vida para além dos campos de futebol.

Yamal é um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026, após ter realizado uma temporada excepcional na qual conquistou os títulos do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha e da Copa do Mundo.

Apesar da disputa acirrada pelo prêmio, o jogador, que veste a camisa número 10 do Barcelona, confia em sua capacidade de conquistá-lo durante a cerimônia marcada para ocorrer no teatro London Palladium, na capital britânica, Londres.

Próximas partidas PSG Liga dos Campeões 15:00 BAR Assistir

A trajetória do jovem ponta até o time principal do Barcelona não foi fácil, pois viveu uma infância difícil, mas sempre teve o apoio de seus pais, Mounir Nasraoui e Sheila Ebana.

Yamal cresceu no bairro de Rocafonda, um dos mais famosos da cidade de Mataró, e disse no documentário: "Quando eu era pequeno, tudo o que eu tinha era Rocafonda, pois é lá que vivem minha avó, meus primos e todos os meus amigos".

O pai de Yamal é de origem marroquina, mas chegou à Catalunha em busca de uma nova vida.

O jogador revelou a natureza de sua relação com o pai, dizendo: "Meu pai é muito jovem, a ponto de eu poder tratá-lo como um amigo, um pai e tudo para mim. Eu o vejo todos os dias ou falo com ele todos os dias. Vou à casa dele para jogar PlayStation, ou ele vem conversar com meus amigos, e saímos para comer e fazemos muitas coisas juntos".

Yamal: Quero voltar a Bata

Por outro lado, a mãe de Yamal é da Guiné Equatorial, mais especificamente da cidade de Bata, que o jogador visitou quando era criança.

Yamal disse sobre aquela visita: "Fui até lá quando tinha sete anos, e só a visitei uma única vez, mas quero voltar para lá, e é isso o que eu realmente desejo".

E acrescentou: "Lembro que tirei uma foto lá, mas eu não gostava de tirar fotos quando era pequeno, e minha mãe me obrigou a isso, porque ela disse que a foto seria uma bela lembrança quando eu crescesse".

O dono da camisa número 10 do Barcelona revelou, durante o documentário (Revolução 304), que aquela foto representa uma lembrança excepcional para ele, explicando: "É a única foto que permiti que ela tirasse de mim, e é a única foto que tenho. É uma bela lembrança das minhas origens, da minha terra e da terra da minha mãe. Anseio muito por voltar".

Sobre o que mais herdou de suas origens guineenses, Yamal disse que é a alegria, explicando: "Acho que sou uma pessoa alegre, e sorrio quase o tempo todo".

Yamal encerrou sua fala elogiando sua mãe, que considerou uma das personalidades mais influentes em sua vida durante a infância, dizendo: "Minha mãe foi uma das minhas referências quando eu era pequeno, porque, aos meus olhos, ela era uma pessoa responsável, respeitável e trabalhadora. E sempre conversava comigo assim que chegava em casa, mesmo que estivesse se sentindo cansada".







