Yamal ou Mbappé: quem leva vantagem nos números no clássico?

Lamine Yamal e Kylian Mbappé, candidatos a conquistar a Bola de Ouro que será entregue na noite de segunda-feira, se enfrentam neste domingo no clássico entre Barcelona e Real Madrid, válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Mas qual dos dois foi o mais decisivo nos confrontos anteriores entre os rivais?

As estatísticas dos últimos duelos entre Real Madrid e Barcelona revelam uma clara vantagem para a equipe catalã. Desde a chegada de Mbappé ao clube merengue no verão de 2024, os dois times se enfrentaram em 7 partidas em diferentes competições, e o atacante francês participou de 6 delas.

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Ao longo desses confrontos, o Barcelona conquistou 6 vitórias, contra apenas um triunfo do Real Madrid.

As vitórias da equipe catalã vieram pelos placares de 4 a 0 no Campeonato Espanhol em 26 de outubro de 2024, 5 a 2 na Supercopa da Espanha em 12 de janeiro de 2025, 3 a 2 na final da Copa do Rei em 26 de abril de 2025, 4 a 3 no Campeonato em 11 de maio de 2025, 3 a 2 na final da Supercopa em 11 de janeiro de 2026 e, por fim, 2 a 0 no Campeonato em 10 de maio de 2026.

Já a única vitória do Real Madrid veio pelo placar de 2 a 1 no Campeonato Espanhol em 26 de outubro de 2025.

No entanto, no plano individual, Mbappé leva vantagem sobre Yamal no número de gols marcados nesses confrontos, após balançar as redes 6 vezes, entre elas um hat-trick que marcou em maio de 2025. Em contrapartida, o ponta espanhol marcou apenas 3 gols, mas deu duas assistências na final da Copa do Rei.

Ainda assim, Mbappé pode estar disposto a abrir mão de sua superioridade estatística em troca da vitória na partida de hoje, especialmente porque Yamal também levou a melhor sobre ele nos últimos 3 confrontos entre França e Espanha.