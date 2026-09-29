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"Yamal, o herói": feito inédito em 106 anos para a Espanha diante da Croácia

Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A
L. Yamal
Espanha
Croácia

Grande brilho espanhol

A partida entre Espanha e Croácia, na noite desta terça-feira, testemunhou um fato inédito na história da "La Roja", que se estende por mais de 100 anos.

Lamine Yamal, astro do Barcelona, marcou o primeiro gol da Espanha contra a Croácia, na partida que reuniu as duas seleções nesta noite, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O gol saiu aos dois minutos, após uma jogada de destaque da Espanha, que havia vencido a Inglaterra na primeira rodada por 3 a 2, quando Lamine também marcou o primeiro gol aos dois minutos.

A conta "Mister Chip" no "X", especializada em estatísticas, afirmou: "Aos 104 segundos, Lamine Yamal marcou em Wembley, e aos 70 segundos marcou novamente contra a Croácia nesta noite".

E completou: "A Espanha marcou nos dois primeiros minutos, em duas partidas consecutivas, pela primeira vez em 106 anos de história da seleção da La Roja".



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