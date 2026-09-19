Yamal: minha atuação na Copa do Mundo não foi satisfatória e tive a sorte de visitar o Marrocos

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, expressou seu descontentamento com o nível que apresentou na Copa do Mundo de 2026.

Yamal disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "As": "Não saí feliz depois de vencer a Copa do Mundo, e isso não tem nada a ver com a lesão. Apesar de ter feito muitas coisas que as pessoas não viram, não fiquei satisfeito comigo mesmo. Sei que qualquer outro jogador com o meu desempenho teria feito uma Copa do Mundo incrível, mas eu poderia ter dado mais, e estou ansioso para participar da próxima edição".

Sobre as acusações relacionadas ao ego e à arrogância, Yamal comentou: "Acho que o ego combinado com o controle é algo excelente, desde que se mantenha sempre sob controle, porque ajuda toda a equipe. Sempre quero ter comigo jogadores que acreditam ser os melhores".

A respeito de sua posição em campo, a estrela do Barcelona falou: "Não sei em que posição vou terminar, mas serei sempre um atacante. Com certeza vocês não verão o Lamine dos 16 anos colado à linha lateral do campo, pois quanto mais eu me aproximar gradualmente da área, mais perigoso serei".

Sobre liderar a equipe aos 19 anos, o jogador espanhol disse: "São os companheiros que te dão o passo para se tornar líder, e eu percebo isso de verdade, porque a equipe sempre busca respostas em mim nos momentos difíceis, e sou muito grato por ser assim".

Sobre suas declarações polêmicas antes do Clássico na temporada passada, o jovem atacante comentou: "Naquele dia cheguei achando que não tinha sido tão ofensivo assim. Eu preferia jogar dessa maneira a disputar um Clássico como aquele que aconteceu quatro anos atrás, que foi praticamente apenas uma partida protocolar. Você sabia que um dos dois times venceria, mas percebi que poderia ter lidado com a situação de outra forma".

Yamal havia ofendido o Real Madrid antes do Clássico da primeira rodada da La Liga na temporada passada, dizendo: "Sim, o Real Madrid rouba e depois reclama o tempo todo".

Sobre sua cultura e suas raízes, Yamal declarou: "A cultura das suas raízes te ajuda em tudo no seu dia a dia. Quando fui ao Marrocos pela primeira vez, eu não entendia nada, falava apenas espanhol, e vi o quão difícil é se adaptar, e isso faz você progredir e evoluir. Sinto-me muito sortudo".



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