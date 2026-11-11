Yamal gera polêmica na Espanha após decisão de De la Fuente: ele está "acima da lei"?

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Em uma decisão que provocou uma tempestade de comentários, a comissão técnica da seleção espanhola, comandada por Luis de la Fuente, decidiu permitir que o jovem talento Lamine Yamal permaneça no Barcelona para se recuperar de uma dor no joelho direito, em vez de se apresentar à concentração de "Las Rozas".

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A decisão, que veio após o surgimento dos sintomas na sequência do confronto contra o Atlético de Madrid, significa a ausência do craque na partida contra a República Tcheca, amanhã, quinta-feira, devendo ele se juntar à seleção posteriormente para o duelo contra a Inglaterra.

Yamal não compareceu ao treino da última segunda-feira e, após os exames médicos, decidiu-se conceder-lhe alguns dias de descanso em seu clube. Esse procedimento, porém, não passou despercebido; pelo contrário, transformou-se em tema de acalorado debate no famoso programa de rádio "El Larguero".

A lista preliminar da seleção da Espanha para a atual convocação contou com os seguintes nomes:

Goleiros: Unai Simón - David Raya - Joan García - Álvaro Valles.

Defesa: Pedro Porro - Marc Pubill - Aymeric Laporte - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Jacobo Ramón - Marc Cucurella - Alejandro Grimaldo.

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Meio-campo: Martín Zubimendi - Pablo Barrios - Fabián Ruiz - Pedri - Mikel Merino - Álex Baena - Fermín López - Marc Roca.

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Ataque: Nico Williams - Yéremy Pino - Mikel Oyarzabal - Ferran Torres - Roberto Fernández - Lamine Yamal - Ander Barrenetxea.

O jornal espanhol "Sport" noticiou que o atacante do Barcelona terminou a partida feliz com a vitória, mas sentiu dores no joelho direito e foi submetido a exames médicos na manhã de segunda-feira na cidade esportiva "Joan Gamper", que não apontaram lesão grave. No entanto, os departamentos médicos do Barcelona e da seleção espanhola concordaram em não arriscar sua participação diante da República Tcheca, concedendo-lhe a oportunidade de se recuperar.

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Sobre essa lista, Jordi Martí, ex-meio-campista espanhol, considera que o acompanhamento rigoroso da condição do jogador no Barcelona desde 2024 justifica a decisão, destacando que o clube possui prontuários médicos completos, fisioterapeutas e médicos que conhecem bem os detalhes de sua situação.

Já o renomado jornalista espanhol Javier Herráez foi além, afirmando que a Federação Espanhola optou pela "boa relação" com o Barcelona em vez da tensão, acrescentando que a ausência de Yamal "não é uma catástrofe".

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Em contrapartida, o analista esportivo espanhol Julio Pulido expressou grande estranheza, dizendo que nunca antes um jogador convocado havia retornado ao seu clube para se recuperar enquanto estava na concentração da seleção, e questionou francamente: "De que servem os médicos da seleção se não for para isso?".

Já o jornalista espanhol Miguel Martín Talavera foi ao cerne da questão, alertando para a mensagem que a decisão transmite: "O jogador especial pode fazer o que quiser", sendo apoiado por Antón Meana, que descreveu a situação como "anormal" e pediu que fosse analisada com seriedade.

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Entre o empenho da Federação por uma relação harmoniosa com o Barcelona e os temores de criar um precedente em que o status do jogador seja privilegiado em detrimento da disciplina da seleção, a decisão de De la Fuente segue sendo motivo de controvérsia. Trata-se apenas de um procedimento médico realista ou do início de um tratamento especial que rompe a regra da igualdade dentro de "La Roja"? Os próximos dias, e especificamente o retorno de Yamal diante da Inglaterra, talvez respondam a essa pergunta.