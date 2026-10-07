Yamal força De la Fuente a quebrar sua promessa decisiva: qual é a história?

Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, um episódio curioso envolvendo a seleção da Espanha durante a última data Fifa, tendo como protagonista a estrela do Barcelona, Lamine Yamal.

A seleção espanhola se classificou para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa ao conquistar quatro vitórias consecutivas, e Yamal esteve presente em todos esses confrontos.

De acordo com o jornal "As", o técnico Luis de la Fuente quebrou a promessa que havia feito a si mesmo durante esta data Fifa por causa de Yamal.

O treinador havia declarado, antes da partida contra a Croácia, que estava comprometido em garantir que nenhum jogador da seleção espanhola atuasse por mais de 270 minutos durante esta data Fifa.

Mas Yamal quebrou essa promessa, ao ser titular em todas as quatro partidas e voltar ao Barcelona depois de ter jogado 281 minutos, sem contar os acréscimos.

O candidato à Bola de Ouro nunca pediu para ser substituído, nem mesmo nas partidas anteriores, mas não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência ontem contra a Croácia. Ainda assim, desgastou Josko Gvardiol, superando-o especialmente no primeiro tempo, e, posteriormente, o zagueiro do Manchester City conseguiu recuperar seu nível.

O técnico da seleção espanhola declarou em mais de uma ocasião que sua prioridade é a "saúde dos jogadores", apesar de vários atletas espanhóis terem sido obrigados a retornar aos seus países durante a atual data Fifa por causa de problemas físicos, sendo eles: Ferran Torres, Grimaldo, Nico Williams e o jogador do Barcelona Eric García.

Pedri defende Yamal

Pedri saiu em defesa de seu companheiro de Barcelona após a partida de ontem, que claramente demonstrou frustração depois de desperdiçar algumas chances: "Ele fez mais uma grande partida. Faltou-lhe precisão, aquele toque técnico que mostrou nos jogos anteriores. Ele fica muito irritado quando joga bem e desperdiça aquelas chances que o vimos criar. Sim, foi para o banco um pouco incomodado".

E acrescentou Pedri: "Ele é um jogador extremamente ambicioso, busca sempre marcar e sempre quer contribuir com o time. Mesmo que não marque nem dê assistências, ele oferece muito, porque atrai a atenção de vários jogadores. É um jogador que muda o rumo da partida e nos dá muito, e felizmente o temos na seleção nacional e no Barcelona".

E foi assim durante esta data Fifa, como mostram os números, apesar da seca de gols de ontem. O candidato à Bola de Ouro marcou o gol de abertura contra a Inglaterra, fez dois gols na vitória sobre a Croácia e voltou a marcar outro gol contra a República Tcheca em Oviedo, além de ter dado uma assistência no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.