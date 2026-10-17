Lamine Yamal quase colocou em risco sua participação no Clássico contra o Real Madrid, depois de se envolver em uma discussão acalorada com Facundo Bernal durante a vitória do Barcelona sobre o Real Betis por 5 a 2, em uma partida que viu o jovem craque perder a cabeça, antes de Hansi Flick intervir para substituí-lo, enquanto Raphinha o incentivava a deixar o campo rapidamente para evitar que a situação piorasse.

A tensão havia atingido o ponto máximo após o gol de Abde Ezzalzouli, com o qual o Betis reduziu a diferença para 3 a 2, quando Lamine se dirigiu a Fermín López para verificar seu estado, após ele cair em uma disputa anterior, antes de Valles intervir para ajudar o jogador do Barcelona a se levantar.

Naquele momento, Lamine afastou Valles, antes de Facundo Bernal aparecer e empurrar o jovem jogador, levando Lamine a responder com um empurrão mais forte, em um clima carregado dentro do campo.

Dois empurrões que quase custaram caro a Lamine Yamal

A intensidade do confronto aumentou rapidamente, depois que Bernal respondeu com duas cabeçadas em direção a Lamine, em uma cena que quase evoluiu para algo além de uma simples discussão verbal e um contato físico.

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Lamine já havia recebido um cartão amarelo na partida, o que fazia com que a continuidade de seu descontrole representasse um risco adicional, diante da proximidade do duelo com o Real Madrid, que representa uma etapa importante para o Barcelona no Campeonato Espanhol.

Não era fácil prever o que teria acontecido se Bernal tivesse caído após o empurrão de Lamine, mas o episódio colocou o jovem jogador em uma situação delicada, considerando a importância do Clássico e a possibilidade de sofrer uma punição disciplinar caso o confronto tivesse evoluído de forma diferente.

Flick e Raphinha

Hansi Flick percebeu a necessidade de tirar Lamine daquele clima de tensão e decidiu substituí-lo, na terceira vez em que tomou essa decisão ao longo da temporada, após já tê-lo poupado contra o Elche e o Levante.

Na linha lateral, Raphinha pediu ao companheiro que se apressasse em deixar o campo, enquanto Flick o segurou momentos depois e sussurrou em seu ouvido, em uma cena que pareceu uma tentativa de acalmá-lo e explicar os motivos da substituição.

A decisão veio em um momento delicado, já que o Barcelona não precisava perder um de seus principais jogadores por causa de um descontrole momentâneo, antes do aguardado confronto com o Real Madrid.

Um talento que não escapa ao descontrole

Apesar do episódio, Lamine Yamal apresentou uma atuação marcante contra o Betis e mostrou momentos técnicos de destaque, entre eles seu gol de abertura, que despertou admiração, além de sua contribuição ofensiva e da assistência para o gol de Gabriel Jesus.

Mas a calma habitual de Lamine não o impede, às vezes, de se descontrolar, especialmente quando se sente provocado, como mostrou o que aconteceu no estádio Sánchez Pizjuán há cerca de um mês, quando alguns torcedores o criticaram pelo que consideraram exagero nas quedas, assim como as reações em La Cartuja diante de sua comemoração de gol.

O jovem craque possui um talento excepcional e a capacidade de fazer a diferença, mas manter a calma nos momentos de tensão continua sendo uma parte importante de sua evolução, especialmente diante do tamanho da pressão que o cerca e da importância das partidas que o Barcelona disputa.