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Harry Kane und Michael Olisegetty
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Yamal em sexto e Olise melhor que ele! As escolhas polêmicas do representante da Austrália na votação da Bola de Ouro

M. Olise
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
J. Bellingham
Austrália
França
England
Espanha
Argentina

Dania Garib revela suas preferências

O voto do jornalista australiano Daniel Garb na Bola de Ouro 2026 chamou a atenção, depois que ele revelou sua lista de escolhas, que incluiu algumas decisões marcantes, com destaque para a colocação de Lamine Yamal na sexta posição, atrás de Michael Olise, apesar do lugar que o craque espanhol ocupou na disputa pelo prêmio.

Garb é o representante da Austrália na votação da Bola de Ouro desde 2018 e descreveu a edição deste ano como a mais difícil de todas, devido à dificuldade de comparar os candidatos, diante do impacto da Copa do Mundo e das diferentes condições dos jogadores em seus clubes.

Em entrevista à plataforma australiana Football360, Garb revelou ter escolhido o inglês Harry Kane na primeira posição, à frente do francês Kylian Mbappé, que ficou em segundo lugar em sua lista, justificando sua decisão pela diferença de gols entre os jogadores.

O jornalista australiano explicou que os gols não foram o único critério em sua avaliação, mas considerou que a diferença, de cerca de 15 gols, foi decisiva para pender a balança a favor do atacante do Bayern de Munique.

Ele acrescentou que passou bastante tempo decidindo entre Kane e Mbappé antes de definir sua escolha final, destacando que a redução da diferença de gols entre ambos em cerca de cinco a dez gols poderia ter mudado sua decisão a favor do craque francês.


Messi em terceiro e Rodri em quarto

O argentino Lionel Messi ficou na terceira posição entre as escolhas de Garb, à frente do espanhol Rodri, que ficou em quarto, apesar de este último ter vencido o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo.

A colocação de Michael Olise na quinta posição, à frente de Lamine Yamal, dono da sexta posição, foi um dos detalhes mais marcantes da lista de Garb, especialmente diante da forte disputa entre os principais craques da geração atual.

A lista também incluiu o georgiano Khvicha Kvaratskhelia na sétima posição, o norueguês Erling Haaland em oitavo, o espanhol Pau Cubarsí em nono e o inglês Jude Bellingham em décimo.

Suas escolhas nos demais prêmios

Já na categoria de melhor goleiro, Garb escolheu o espanhol Unai Simón na primeira posição, à frente de seu compatriota David Raya, enquanto Vozinha, goleiro de Cabo Verde, ficou na terceira posição.

No prêmio de melhor técnico, ele colocou o espanhol Luis de la Fuente na primeira posição, à frente de Mikel Arteta, técnico do Arsenal.

Já no prêmio de melhor clube, Garb escolheu o Arsenal na primeira posição, à frente do Paris Saint-Germain.




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