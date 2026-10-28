O voto do jornalista australiano Daniel Garb na Bola de Ouro 2026 chamou a atenção, depois que ele revelou sua lista de escolhas, que incluiu algumas decisões marcantes, com destaque para a colocação de Lamine Yamal na sexta posição, atrás de Michael Olise, apesar do lugar que o craque espanhol ocupou na disputa pelo prêmio.

Garb é o representante da Austrália na votação da Bola de Ouro desde 2018 e descreveu a edição deste ano como a mais difícil de todas, devido à dificuldade de comparar os candidatos, diante do impacto da Copa do Mundo e das diferentes condições dos jogadores em seus clubes.

Em entrevista à plataforma australiana Football360, Garb revelou ter escolhido o inglês Harry Kane na primeira posição, à frente do francês Kylian Mbappé, que ficou em segundo lugar em sua lista, justificando sua decisão pela diferença de gols entre os jogadores.

O jornalista australiano explicou que os gols não foram o único critério em sua avaliação, mas considerou que a diferença, de cerca de 15 gols, foi decisiva para pender a balança a favor do atacante do Bayern de Munique.

Ele acrescentou que passou bastante tempo decidindo entre Kane e Mbappé antes de definir sua escolha final, destacando que a redução da diferença de gols entre ambos em cerca de cinco a dez gols poderia ter mudado sua decisão a favor do craque francês.





Messi em terceiro e Rodri em quarto

O argentino Lionel Messi ficou na terceira posição entre as escolhas de Garb, à frente do espanhol Rodri, que ficou em quarto, apesar de este último ter vencido o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo.

A colocação de Michael Olise na quinta posição, à frente de Lamine Yamal, dono da sexta posição, foi um dos detalhes mais marcantes da lista de Garb, especialmente diante da forte disputa entre os principais craques da geração atual.

A lista também incluiu o georgiano Khvicha Kvaratskhelia na sétima posição, o norueguês Erling Haaland em oitavo, o espanhol Pau Cubarsí em nono e o inglês Jude Bellingham em décimo.

Suas escolhas nos demais prêmios

Já na categoria de melhor goleiro, Garb escolheu o espanhol Unai Simón na primeira posição, à frente de seu compatriota David Raya, enquanto Vozinha, goleiro de Cabo Verde, ficou na terceira posição.

No prêmio de melhor técnico, ele colocou o espanhol Luis de la Fuente na primeira posição, à frente de Mikel Arteta, técnico do Arsenal.

Já no prêmio de melhor clube, Garb escolheu o Arsenal na primeira posição, à frente do Paris Saint-Germain.











