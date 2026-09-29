Yamal e Oyarzabal comandam o ataque da Espanha; Modric fora da escalação da Croácia

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto com a Croácia, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
A seleção da Espanha havia iniciado sua trajetória na fase de grupos com uma vitória emocionante sobre a Inglaterra pelo placar de 3 a 2, liderando a classificação do grupo com 3 pontos.
Em contrapartida, a seleção da Croácia entra em campo também com 3 pontos, após ter vencido na primeira rodada a República Tcheca por 2 a 1, ocupando a segunda posição pelo saldo de gols.
A escalação da Espanha ficou da seguinte forma:
Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.
Do outro lado, Slaven Bilić, técnico da Croácia, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto, que não incluiu a lenda Luka Modrić.
A escalação da Croácia ficou assim:
Livaković; Smolčić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Kovačić, Pašalić; Petar Sučić, Mišić; Beljo.