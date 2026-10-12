A oitava rodada do Campeonato Espanhol não foi favorável aos perseguidores de Raphinha na disputa pelo prêmio Pichichi, de artilheiro de LaLiga, já que os principais rivais não conseguiram aproveitar a ausência do craque brasileiro no Barcelona. Assim, o ponta da equipe catalã segue isolado na liderança da artilharia, mesmo afastado dos gramados por lesão.

Raphinha continua no topo da lista de artilheiros do Campeonato Espanhol, com 12 gols, depois de desfalcar o Barcelona no duelo contra o Getafe, por ter voltado lesionado da convocação para a seleção brasileira.





A ausência do brasileiro era uma oportunidade para que seus perseguidores diminuíssem a diferença na corrida pela artilharia, mas nenhum deles conseguiu aproveitar a situação, e Raphinha manteve uma vantagem confortável na liderança após oito rodadas da competição.

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, e Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, estão entre os principais jogadores que falharam na missão de reduzir a distância em relação a Raphinha, já que ambos não conseguiram balançar as redes na oitava rodada.

Yamal e Mbappé têm 7 gols cada, cinco a menos que Raphinha, e seguem na perseguição ao brasileiro sem qualquer avanço na última rodada.

Camello também está empatado com eles, com o mesmo número de gols, depois de igualmente não ter marcado, de modo que as posições de perseguição permanecem inalteradas em termos de gols.

Por outro lado, Ante Budimir, atacante do Osasuna, e Yasser Zabiri, jogador do Racing Santander, conseguiram ampliar suas marcas para 6 gols cada, aproximando-se do grupo de perseguidores, apesar de seus times não terem conseguido vencer na rodada.

Dessa forma, Raphinha segue na liderança da corrida pelo prêmio Pichichi, enquanto Yamal e Mbappé esperam pelas próximas rodadas para diminuir a diferença, em uma disputa que continua aberta com o prosseguimento da temporada.