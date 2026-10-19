Poucos dias antes da tão aguardada cerimônia de entrega da Bola de Ouro de 2026, foi anunciado o vencedor de outro grande prêmio.

O prestigiado prêmio "Onze d'Or", concedido anualmente pela revista Onze Mondial, que há cinquenta anos é um pilar fundamental no mundo do futebol, revelou o seu campeão.

Historicamente, esse prêmio foi conquistado por lendas do esporte, como Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O site "Foot Mercato" afirmou que esse prestigiado prêmio se destaca por conceder aos torcedores um poder absoluto, já que o vencedor é escolhido exclusivamente por meio da votação do público em todo o mundo.

E, na edição de 2026, os votantes fizeram uma escolha clara e inequívoca: Kylian Mbappé (27 anos) leva o prêmio e assume o trono! O capitão da seleção francesa, que recentemente se tornou o novo rosto publicitário da marca suíça "On" e que marcou um belo gol contra o Sevilla na noite de domingo, esmagou completamente a concorrência ao obter 48,2% dos votos, ficando com larga vantagem sobre João Neves, jogador do Saint-Germain (11,9% dos votos).

Uma vitória esmagadora que lhe permitiu superar por ampla margem o armador do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), e a jovem promessa do Barcelona, Lamine Yamal (9,7%), além dos atacantes do Bayern de Munique, Harry Kane (4,4%) e Michael Olise (2,9%).

Com essa grande conquista, o atacante francês sucede o seu ex-companheiro Ousmane Dembélé, vencedor do prêmio no ano passado, e desfruta de um início brilhante antes do anúncio do vencedor final da Bola de Ouro.







