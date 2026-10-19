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Yamal e Kane entre eles: Mbappé supera os rivais e conquista um prêmio prestigioso

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
J. Neves
Espanha
Alemanha
França
England
Portugal

João Neves ficou em segundo lugar

Poucos dias antes da tão aguardada cerimônia de entrega da Bola de Ouro de 2026, foi anunciado o vencedor de outro grande prêmio.

O prestigiado prêmio "Onze d'Or", concedido anualmente pela revista Onze Mondial, que há cinquenta anos é um pilar fundamental no mundo do futebol, revelou o seu campeão.

 Historicamente, esse prêmio foi conquistado por lendas do esporte, como Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O site "Foot Mercato" afirmou que esse prestigiado prêmio se destaca por conceder aos torcedores um poder absoluto, já que o vencedor é escolhido exclusivamente por meio da votação do público em todo o mundo.

E, na edição de 2026, os votantes fizeram uma escolha clara e inequívoca: Kylian Mbappé (27 anos) leva o prêmio e assume o trono! O capitão da seleção francesa, que recentemente se tornou o novo rosto publicitário da marca suíça "On" e que marcou um belo gol contra o Sevilla na noite de domingo, esmagou completamente a concorrência ao obter 48,2% dos votos, ficando com larga vantagem sobre João Neves, jogador do Saint-Germain (11,9% dos votos).

Uma vitória esmagadora que lhe permitiu superar por ampla margem o armador do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), e a jovem promessa do Barcelona, Lamine Yamal (9,7%), além dos atacantes do Bayern de Munique, Harry Kane (4,4%) e Michael Olise (2,9%).

 Com essa grande conquista, o atacante francês sucede o seu ex-companheiro Ousmane Dembélé, vencedor do prêmio no ano passado, e desfruta de um início brilhante antes do anúncio do vencedor final da Bola de Ouro.



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