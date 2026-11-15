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Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, apresentou à União das Federações Europeias de Futebol a lista final da Espanha, que conta com 23 jogadores, como preparação para o aguardado confronto diante da Inglaterra.

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A partida vai definir o líder do grupo na Liga das Nações da Uefa, além da seleção que disputará as quartas de final na condição de segunda colocada e que, consequentemente, jogará a partida de volta fora de casa.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o técnico espanhol teve de cortar apenas 4 jogadores, apesar da presença de 28 atletas no camp da seleção na cidade de Las Rozas, de onde Alejandro Grimaldo saiu na noite de ontem, acometido por uma infecção viral que atingiu vários jogadores da seleção espanhola ao longo da semana.

O quarteto formado por Álvaro Valles, Jacobo Ramón, De Frutos e Roberto Fernández terá de acompanhar a partida das arquibancadas do estádio Riyadh Air Metropolitano.

Esse quarteto inclui o quarto goleiro, que foi convocado por conta dos problemas enfrentados por Raya para se juntar ao camp desde o início, e um dos jogadores cotados para fazer sua estreia internacional, além do zagueiro que atua no Como e dos atacantes De Frutos e Roberto Fernández, que ganharam minutos para participar durante a partida contra Praga.

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Mas o acontecimento de maior destaque foi a escolha dos números das camisas, pois, com o retorno de Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal, a questão girava em torno da possibilidade de o atacante do Barcelona abrir mão da camisa número 19, que costumava vestir com a seleção, em favor da camisa número 10, que ficou vaga por conta da lesão de Dani Olmo.

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A decisão de fato veio com a entrega da camisa número 10 a Lamine Yamal no confronto contra a Inglaterra, número icônico na história do futebol, usado por lendas do esporte como Pelé, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane (França) e Zico.

Esta não é a primeira vez que Lamine Yamal escolhe vestir a camisa número 10, pois ele já a tinha recebido em outubro de 2024, quando a seleção espanhola sofreu com diversas ausências, entre elas a de Dani Olmo.

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Naquela ocasião, Yamal vestiu o número 10 no confronto contra a Dinamarca na cidade de Múrcia, que terminou com vitória da Espanha por 1 a 0, com gol marcado por Zubimendi.

Três dias depois, o jogador ficou de fora do confronto contra a Sérvia em Córdoba, que terminou com vitória da Espanha por 3 a 0, por sofrer com problemas musculares, e Rodrigo Riquelme recebeu a camisa número 10 em seu lugar.

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A camisa número 10 está ligada, na história da seleção espanhola, ao nome de Cesc Fàbregas, que a vestiu durante a primeira era dourada da seleção, entre os anos de 2008 e 2012.

E, desde a saída do atual técnico do Como da seleção, após a assunção de Julen Lopetegui ao cargo em setembro de 2016, um grande número de jogadores se revezou no uso desse número, antes de ele se tornar propriedade de Dani Olmo.

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Thiago Alcântara foi o primeiro a vestir a camisa número 10 depois de Fàbregas, e também a manteve durante o período em que jogou sob o comando de Luis Enrique.

Os anos seguintes viram um grande número de jogadores vestir esse número, entre eles Marco Asensio durante a Copa do Mundo no Catar, Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri e Dani Ceballos, que foi o primeiro a recebê-la sob o comando de De la Fuente.

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Também a vestiram Yeremy Pino, que a recebeu da mesma forma que Riquelme, após se juntar à seleção de maneira emergencial em setembro de 2023, e Bryan Zaragoza, que também foi convocado para compensar a lesão de um dos jogadores.

A lista incluiu ainda Nico Williams e Dani Olmo, que atualmente é o dono do número quando está presente com a seleção, além de Pibelo, Lamine Yamal, Riquelme, Jesús Rodríguez e Víctor Muñoz.