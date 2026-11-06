Quando o Barcelona visitar o estádio Wanda Metropolitano, no próximo domingo, todos os olhares estarão voltados para um único jogador.

Não se trata de Raphinha, mas de um garoto que ainda não completou vinte anos, embora já tenha se tornado o número mais complicado de toda a Europa. Seu nome é Lamine Yamal, e seu lema nesta temporada é: ninguém cria gols como eu.

O Barcelona visita o Atlético de Madrid em uma das partidas mais importantes da temporada, não apenas porque o adversário é um dos principais candidatos ao título, mas também porque a liderança do campeonato está em jogo.

Os blaugranas lideram atualmente a tabela de classificação com dois pontos de vantagem sobre a equipe de Simeone, e sabem que precisam vencer ou empatar para manter a liderança. Uma vitória do Atlético os rebaixaria para a segunda posição, e o Real Madrid poderia igualar sua pontuação.

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24 gols: o melhor da Europa, sem rivais

Lamine Yamal é um dos jogadores que podem ter um papel decisivo, pois, ao lado de Raphinha, tornou-se um dos principais atacantes dos blaugranas. Desde o início da temporada, Yamal vem exibindo um nível fantástico, e suas estatísticas confirmam isso.

O atacante marcou 13 gols e deu 11 assistências na LaLiga e na Liga dos Campeões. Em outras palavras, ele sozinho participou de 24 gols do total da equipe, ou seja, mais de um terço, segundo as estatísticas do "Marca".

Ninguém na Europa possui números comparáveis aos de Lamine. Seu concorrente mais próximo é seu companheiro Raphinha, que tem 22 gols e assistências. Não há nenhum atacante europeu de destaque no nível de Lamine.

Em terceiro na lista aparece Mbappé, que tem atualmente 19 gols, seguido na classificação por outros dois atacantes, Harry Kane e Haaland, que têm 16 e 14 gols respectivamente.

Lamine chega ao estádio Wanda Metropolitano buscando dar continuidade à sua sequência de gols, pois marcou cinco gols nas últimas cinco partidas, com uma média de um gol por jogo.

Lamine é um dos jogadores que raramente são poupados. Flick, no melhor dos casos, concede a ele alguns minutos de descanso nos estágios finais das partidas, mas ele é titular regular. Por isso, é o jogador do Barcelona que mais minutos jogou.

Ele tem atualmente 1263 minutos, à frente de Joan García (1216), Cubarsí (1052) e Pedri (1023). Esses são os únicos jogadores que ultrapassaram os 1000 minutos nesta temporada.

Números recordes e o Troféu Kopa

Não é de surpreender que o jogador receba amplo reconhecimento. Apesar de não ter vencido a Bola de Ouro, que acabou indo para Harry Kane, foi escolhido como melhor jogador jovem pela terceira vez e recebeu o Troféu Kopa.

Além disso, há poucos dias arrebatou de Mbappé o recorde de maior número de gols na Liga dos Campeões por um jogador com menos de vinte anos.

O jogador do Real Madrid havia marcado 13 gols, enquanto Lamine já tem 14 gols, e ainda lhe resta uma temporada inteira para aumentar esse número, já que completará vinte anos no próximo verão.

Hans Flick disse há poucos dias, destacando o excelente nível do jogador desde o início da temporada: "Lamine, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo atualmente. Estou muito feliz com seu desempenho, ele tem uma moral elevada e, quando está em plena concentração, seu desempenho é excepcional".

O Barcelona precisará do seu atacante em sua melhor forma diante do Atlético de Madrid no próximo domingo; na partida pela liderança, não basta ser bom: é preciso ser Lamine Yamal.