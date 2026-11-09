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Xavi se encanta com a inovação de Flick e revela a verdade sobre a nova posição de De Jong

H. Flick
F. de Jong
Xavi Hernández
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
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Ninguém esperava ver Frenkie de Jong naquela posição: lateral-direito na partida pela liderança diante do Atlético de Madrid. Essa foi a inovação com que Hansi Flick surpreendeu a todos, e que forçou até mesmo Xavi Hernández, seu ex-treinador, a parar e comentar.

Após sua atuação de destaque na partida de Wembley (2 a 1), em que entrou como substituto no segundo tempo e surpreendeu o Atlético de Madrid, começando como lateral-direito antes de terminar o jogo no meio-campo, De Jong se juntou ao elenco da seleção holandesa na segunda-feira, em meio ao espanto de todos com a nova posição.

Xavi: não é isso que eu planejo

Xavi Hernández, atual técnico da seleção holandesa e ex-treinador do Barcelona, demonstrou em entrevista coletiva também seu espanto com essa posição, apesar de elogiar a versatilidade do jogador do Barcelona como atleta completo.

Xavi explicou: "Ontem, contra o Atlético, De Jong jogou como lateral. Não é isso que eu planejo, embora eu também o tenha utilizado como zagueiro no Barcelona".

E acrescentou: "Mas do que eu tenho certeza é de que Frenkie é um jogador de altíssimo nível, capaz de atuar em qualquer posição, seja como volante ou como meio-campista. É um jogador de altíssimo nível".

Com essas palavras, Xavi resumiu a essência de De Jong: um jogador que não se limita a uma posição, mas sim cria a própria posição.

A inovação de Flick gera polêmica

O que Flick fez não foi uma simples mudança forçada, mas sim uma inovação tática. Em uma partida em que a liderança estava em jogo, ele depositou sua confiança em De Jong para fechar o flanco direito e, em seguida, reequilibrar o meio-campo nos minutos decisivos.

E foi isso que Xavi elogiou: a versatilidade do holandês e sua capacidade de atuar como volante (número 6), meio-campista, zagueiro e, agora, lateral-direito, sem perder a qualidade.

Holanda na liderança

De Jong agora se junta ao elenco da seleção holandesa, que lidera o Grupo 2 da Liga das Nações da Europa com oito pontos dos doze possíveis.

A Holanda recebe a Grécia, que também tem oito pontos, na sexta-feira, e visita a Alemanha, que tem cinco pontos, na segunda-feira.

Enquanto Xavi pensa em como aproveitar essa joia multifuncional na seleção, a pergunta permanece no Barcelona: será que Flick descobriu uma nova posição para De Jong, ou foi apenas uma solução emergencial em uma noite louca no Metropolitano?

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