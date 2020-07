Xavi renova contrato e manda recado ao Barcelona

Espanhol assinou novamente com o clube catari até o verão (europeu) de 2021

Considerado um dos principais nomes para assumir o comando do na próxima temporada, Xavi Hernández renovou seu contrato por mais uma temporada com o Al-Sadd, do , neste domingo (5).

O anúncio foi um banho de água fria nas pretensões do Barça, que via no espanhol, que é ídolo do clube, a possibilidade de fazer uma reformulação na equipe.

Em entrevista, o treinador comemorou a renovação com o time catari.

"Feliz de renovar meu contrato com o Al-Sadd, estou trabalhando com a gerência do clube no período atual uma série de questões, inclusive a renovação do contrato de Akram Afif, e a contratação de jogadores para substituir Gabi e Marco Fabián", afirmou.

Desta forma, o Barcelona deve procurar outros nomes no mercado para assumir o comando da equipe na próxima temporada, já que Quique Setién não tem agradado e deve deixar o clube após as conclusões dos campeonatos.