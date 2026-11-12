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O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, entregou oficialmente a braçadeira de capitão a Frenkie de Jong para a atual Data Fifa. O meio-campista do Barcelona comanda a seleção holandesa na ausência de Virgil van Dijk, afastado por um desconforto físico.

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De Jong assume a braçadeira de capitão

Xavi, atualmente à frente da seleção dos Países Baixos, confirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira que De Jong será o capitão nos próximos jogos da Liga das Nações. A seleção dos Países Baixos enfrentará a Grécia nesta sexta-feira, na Johan Cruyff Arena, antes de viajar a Berlim para encarar a Alemanha de Jurgen Klopp na segunda-feira. A decisão foi tomada porque Van Dijk, capitão habitual da equipe, segue indisponível para as duas partidas devido a problemas com lesão.

De Jong já conhece a responsabilidade de representar seu país, e a escolha representa um marco importante em sua carreira internacional. O meio-campista falou com orgulho sobre a função no início desta semana: “É claro que isso significa algo. Acho que ser capitão é uma grande honra para todos, inclusive para mim. Ser o capitão do meu país. Ser jogador da seleção é o máximo a que se pode aspirar, e agora também sou o capitão dos Países Baixos.”

Xavi explica sua escolha

O técnico da seleção dos Países Baixos destacou os atributos que fizeram de De Jong a escolha para liderar a equipe na ausência de Van Dijk. Depois de comandar o meio-campista no Barcelona, Xavi conhece bem suas características mentais e técnicas.

“Em primeiro lugar, pela personalidade dele. Ele quer ter a bola, quer melhorar a cada dia e fazer parte da equipe. Eu o conheço muito bem, e ele sempre assume a responsabilidade”, disse Xavi à imprensa.

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Qualidade de nível mundial

Além das características de liderança, De Jong tem enorme importância tática para a seleção dos Países Baixos. Xavi o vê como uma peça fundamental para a identidade da equipe, independentemente de quem use a braçadeira. O técnico reforçou essa visão: “E, claro, também pelas qualidades dele. Considero-o um dos melhores meio-campistas do mundo. Esses motivos são muito importantes para mim como técnico.”

A partida contra a Grécia será a 71ª de De Jong por seu país. Sua trajetória começou em setembro de 2018, quando estreou ao entrar no lugar de Georginio Wijnaldum contra o Peru. Desde então, consolidou-se como titular. Xavi é o quarto técnico da seleção sob cujo comando De Jong atua, depois de Ronald Koeman, Frank de Boer e Louis van Gaal.

O que está em jogo na Liga das Nações

Os dois próximos jogos são cruciais para as chances dos Países Baixos de chegar às quartas de final da Liga das Nações. A seleção dos Países Baixos lidera o grupo com oito pontos, empatada com a Grécia, o que torna o confronto de sexta-feira particularmente importante na disputa pela classificação. A Alemanha vem logo atrás, com cinco pontos, enquanto a Sérvia ocupa a última posição, sem nenhum ponto.