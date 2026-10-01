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Rian Rosendaal
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Xavi Hernández dá a Guus Til e aos irmãos Timber uma vaga entre os titulares em Grécia x Holanda

Grécia x Países Baixos
Grécia
Países Baixos
Liga das Nações A

A seleção da Holanda retoma a Liga das Nações na noite de quinta-feira com uma partida fora de casa, na Grécia e contra a Grécia. O técnico Xavi já anunciou quais onze jogadores começarão jogando.

Bart Verbruggen mantém a confiança de Xavi e começa no gol. Denzel Dumfries (à direita) e Micky van de Ven (à esquerda) são os laterais na linha de quatro defensores utilizada pelo treinador espanhol.

Jan Paul van Hecke, cortado por lesão, será substituído por Jurriën Timber, escalado pelo lado direito da zaga ao lado do capitão Virgil van Dijk. 

Joey Veerman ganha novamente uma vaga entre os titulares de Xavi, que deixa Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders no banco. Guus Til terá a chance de mostrar serviço como camisa 10, enquanto Quinten Timber terá de manter o equilíbrio. 

Ruud Gullit elogiou bastante no Rondo a dedicação de Crysencio Summerville e Mexx Meerdink, que marcou duas vezes no domingo, em Belgrado. Os dois atacantes também começam contra a Grécia.

Liga das Nações A
Grécia crest
Grécia
GRÉ
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL

Xavi precisou riscar o nome de Cody Gakpo por causa de uma lesão, e o jogador deixou a concentração da Holanda. Ruben van Bommel terá agora a chance de mostrar serviço como ponta esquerda.

Escalação da Grécia: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis. 

Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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