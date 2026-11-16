Xavi explica por que Quinten Timber é titular; Van der Vaart dá sua opinião de imediato

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Xavi escolhe Quinten Timber para substituir o lesionado Frenkie de Jong no duelo de segunda-feira contra a Alemanha, pela Liga das Nações. O técnico da seleção holandesa explica à NOS por que tomou essa decisão.

"Ele tem capacidade para jogar tanto defensiva quanto ofensivamente. Quinten consegue cobrir o campo inteiro", disse Xavi, do Estádio Olímpico de Berlim.

"Vamos ver muitas transições. E ele dá conta disso. Quinten sabe lidar com qualquer situação em campo", afirmou o técnico da seleção holandesa, demonstrando muita confiança no substituto de De Jong.

Em seguida, Xavi foi questionado se a escalação de Timber muda algo para Joey Veerman. A ideia é que o meio-campista do Borussia Dortmund assuma o papel de De Jong?

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"Hoje é diferente. Porque a Alemanha pressiona e, às vezes, marca homem a homem. Precisamos sair da pressão com a bola e encontrar o jogador na segunda linha", explicou Xavi sobre como pretende enfrentar a equipe alemã.

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"Eles precisam vencer. Então será um jogo interessante. Será diferente, porque vamos atacar e defender de outra maneira. Eles jogam em um sistema diferente do da Grécia", disse o treinador espanhol, que espera uma partida diferente da disputada na última sexta-feira.

"Vamos nos adaptar ao jogo. Mas vamos nos sair bem. A Alemanha quer a bola, e nós também. Por isso, haverá muitas transições. O objetivo é ter a bola, mas eles querem a mesma coisa."

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A Alemanha precisa vencer para chegar às quartas de final da Liga das Nações como segunda colocada. Segundo Xavi, isso não muda a forma de jogar da seleção holandesa. "Nem o sistema nem a postura. Queremos vencer e impressionar. Então este é um bom teste para nós."

Rafael van der Vaart entende a escolha por Quinten Timber. "A Alemanha tem um bom meio-campo. Então você precisa de um jogador dinâmico, que consiga roubar bolas."

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"Teun Koopmeiners é um bom jogador. Se você está vencendo a Grécia por uma boa margem, entendo que ele entre em campo. Mas não me surpreende que Xavi tenha escolhido Quinten Timber agora", disse o comentarista.