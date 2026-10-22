Xavi Espart sobre o clássico: vamos travar uma guerra contra o Real Madrid

O jovem jogador do Barcelona, Xavi Espart, se prepara para disputar o primeiro clássico como titular em sua carreira, quando enfrentar o Real Madrid no próximo domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Espart, de 19 anos e formado na academia "La Masia", disse sobre a aguardada partida contra o Real Madrid: "A verdade é que será uma partida de guerra. Vamos dar o nosso melhor, é um clássico".

E acrescentou, segundo o que publicou o jornal "Mundo Deportivo": "Você sempre tem que dar 100% do seu esforço, e agora temos a chance de conquistar mais pontos sobre eles, e vamos dar o nosso melhor".

Espart normalmente joga como lateral-esquerdo, mas o técnico alemão Hansi Flick contou com ele como lateral-direito na última partida contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da Europa, e ele marcou um gol, mas a equipe francesa venceu (4-2).

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O Barcelona tem 27 pontos (aproveitamento máximo) na liderança da tabela de classificação de La Liga, com uma vantagem de 6 pontos sobre o Real Madrid, que ocupa a terceira posição.







