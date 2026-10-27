Xavi Espart, o jovem jogador do Barcelona, motivou a si mesmo para voltar aos gramados rapidamente, após sua recente lesão no Clássico contra o Real Madrid, no último domingo, pela décima rodada de La Liga.

Espart (19 anos) ficará afastado por cerca de sete semanas devido a uma lesão no ligamento do tornozelo direito, sofrida após um choque com Aurélien Tchouaméni, estrela do Real Madrid, não conseguindo completar a partida por causa da dor.

A ausência de Espart nas próximas partidas representa um duro golpe para o técnico alemão Hansi Flick, que confiava bastante no jovem jogador, segundo informou o jornal catalão "Mundo Deportivo".

Enquanto Espart aguarda mais progresso em sua recuperação, ele compartilhou uma mensagem motivacional em suas contas nas redes sociais.

O jovem jogador do Barcelona lamentou a derrota no Clássico (2 a 1) contra o Real Madrid e reafirmou sua determinação em trabalhar duro para ajudar a equipe o mais rápido possível.

Espart disse em sua página pessoal no Instagram, acompanhando duas fotos do Clássico: "Sinto a dor da derrota e penso em apenas uma coisa: voltar o mais rápido possível. Eles não vão conseguir nos derrotar. Força Barça!".

Antes de sua infeliz lesão, Xavi Espart disputou 9 partidas com o Barcelona no início desta temporada, marcando dois gols e dando duas assistências, deixando uma marca que lhe garantiu um lugar de titular na escalação, tanto na posição de lateral-direito quanto de lateral-esquerdo.







