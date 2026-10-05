Xavi e a seleção da Holanda detonados: "Ainda tão instável quanto sob o comando de Ronald Koeman"

Valentijn Driessen não está convencido da seleção holandesa sob o comando de Xavi Hernández após a pausa para os jogos de seleções, como escreve em sua coluna no De Telegraaf. A Holanda venceu a Sérvia duas vezes com dificuldade (1 a 2 e 2 a 1) e empatou com a Alemanha (1 a 1) e a Grécia (2 a 2).

"Tanto em resultado quanto em desempenho, a Holanda tirou uma nota bem fraca contra três adversários que estão todos consideravelmente abaixo no ranking mundial da FIFA. A instabilidade sob Ronald Koeman ainda está longe de ter sido deixada para trás sob o comando de Xavi", avalia Driessen, que vê que o espanhol precisa de mais tempo.

O Westlander de 63 anos se pergunta principalmente onde está o novo ponto de apoio. "Com a maneira de jogar, Xavi começou a experimentar desde a partida contra a Alemanha e não parou mais até o segundo duelo com a Sérvia."

"No meio-campo, o espanhol quase pagou o preço na Grécia por sua insistência com Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders. Eles têm de estar na Holanda, porque não há alternativas sérias para os dois", opina Driessen.

Segundo o jornalista crítico, ainda não foi encontrado um substituto para Frenkie de Jong. "Joey Veerman foi trazido de volta por Xavi. O jogador de Volendam voltou ao radar como organizador da equipe, mas se ele faz esquecer Frenkie de Jong, o queridinho de Xavi e extensão pretendida em campo... Para isso, Veerman foi irregular demais."

Driessen também é crítico da defesa da Holanda, formada por Bart Verbruggen e os nomes de confiança Virgil van Dijk, Denzel Dumfries e Micky van de Ven. "Curioso, porque essa defesa continua sendo particularmente vulnerável apesar do status internacional do quarteto e de sua imagem." Segundo o chefe de futebol do De Telegraaf, Xavi precisa encontrar rapidamente uma solução para isso.

"Xavi ainda não é um gênio tático", acredita Driessen. "Sair comemorando depois de duas vitórias sobre o número 43 do mundo seria totalmente descabido. Os quatro jogos da Nations League levantaram mais perguntas do que respostas sobre a Holanda e as qualidades de Xavi."