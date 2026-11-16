Xavi divulga escalação da Holanda: veja o substituto de Frenkie de Jong

A seleção da Holanda enfrenta a Alemanha nesta segunda-feira, três dias após a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia na Johan Cruijff ArenA. O técnico Xavi já divulgou a escalação, com Quinten Timber no lugar de Frenkie de Jong, cortado por lesão. O confronto no Olympiastadion, em Berlim, começa às 20h45.
De Jong foi cortado no sábado por lesão e, portanto, não estará em Berlim. Xavi já havia descartado Virgil van Dijk e Brian Brobbey, que ficaram fora da goleada por 7 a 0 sobre os gregos.
Bart Verbruggen será o goleiro nesta segunda-feira, em solo alemão. Não há mudanças na defesa: da direita para a esquerda, começam Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber.
Quinten Timber ocupa a vaga de De Jong no meio-campo. Joey Veerman e Tijjani Reijnders completam o setor da seleção da Holanda.
Também não há novidades no ataque da Holanda. Crysencio Summerville abriu o placar contra a Grécia e ganha nova chance pela direita. Donyell Malen, que também marcou, será o centroavante, enquanto Cody Gakpo deve levar perigo pela esquerda.
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A Holanda lidera o grupo B da Liga das Nações, com 11 pontos em cinco jogos. A Alemanha está três pontos atrás da equipe de Xavi e ocupa o terceiro lugar.
Escalação da Alemanha: Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz
Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Q. Timber, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.