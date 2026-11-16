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Após a derrota humilhante da seleção da Holanda por 5 a 0 para a Alemanha, o técnico Xavi Hernández fez duras críticas aos jogadores. Em entrevista a Jeroen Stekelenburg, da NOS, o catalão criticou sobretudo a mentalidade da equipe e anunciou consequências.

Após a goleada histórica em Berlim, Xavi foi direto ao vestiário cobrar explicações. "Conversei com os jogadores porque estou tentando entender o que aconteceu. Antes de tudo, precisamos pedir desculpas aos torcedores, porque hoje não jogamos futebol. Não houve os princípios e valores necessários, não houve vontade de lutar, não houve nada."

O técnico mal consegue compreender como a diferença foi tão grande em relação à vitória anterior por 7 a 0 sobre a Grécia. "Contra a Grécia, fizemos uma partida histórica, com vontade de lutar, intensidade, ritmo e paixão. Hoje foi exatamente o contrário. Talvez seja porque estou aqui há pouco tempo, mas estou tentando entender a mentalidade dos jogadores. Talvez seja isso que esteja faltando."

Segundo Xavi, o próprio grupo de jogadores já reconheceu o que deu errado. "Foi bom termos conversado. Agora sabemos onde estamos. Temos qualidade para mostrar grandes coisas, mas hoje fizemos o contrário. Até hoje, eu tinha muito orgulho de cada jogador, mas isso é inacreditável. É um choque para mim como treinador."

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Apesar das críticas duras, Xavi ressaltou que não falou com os jogadores movido pela raiva. "Não, falei no mesmo tom em que estou falando agora. Normalmente, tento entender cada situação, mas não podemos aceitar isso de forma alguma. A partir de hoje, muitas coisas precisam mudar. Precisamos de jogadores que mostrem a vontade de lutar necessária."

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Questionado se a atuação ruim pode ter consequências para a convocação dos próximos jogos da seleção, Xavi respondeu: "Vamos tomar decisões. Essa é minha responsabilidade como técnico da seleção. Agora temos até março. De qualquer forma, alcançamos o objetivo mais importante: estamos nas quartas de final da Liga das Nações. A partir daqui, precisamos continuar construindo."

Xavi não quis usar as ausências do capitão Virgil van Dijk e do vice-capitão Frenkie de Jong como explicação. Também não buscou desculpas táticas. "Hoje, 99% do problema esteve nos nossos princípios e valores em campo. Criamos chances, mas também sofremos porque a Alemanha jogou muito bem. Eles jogaram com a agressividade e a atitude que queremos ver em nós."

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Embora a Holanda avance às quartas de final apesar da pesada derrota, Xavi considera a partida um enorme alerta. "Hoje foi vergonhoso. Precisamos continuar acompanhando os jogadores e analisar o que aconteceu. A partir de hoje, recomeçamos do zero. Estávamos construindo algo bom, mas hoje vimos o contrário. Acima de tudo, precisamos pedir desculpas aos torcedores."

Por fim, Xavi foi questionado se a derrota está entre as maiores decepções de sua carreira no futebol. "Com certeza, esta é uma delas. Mas vamos aprender com isso. É uma situação difícil, e os jogadores vão tirar muitas lições dela." O técnico continuou especialmente perplexo com o contraste em relação ao jogo contra a Grécia. "Há três dias, fizemos uma partida incrível, tanto na atitude quanto no futebol apresentado. Hoje não restou nada daquela atitude."