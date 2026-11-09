Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, aproveitou sua aparição diante da imprensa para enviar uma mensagem importante que incluiu elogios e reconhecimento a Frenkie de Jong, craque do Barcelona.

Xavi não poupou palavras de elogio a De Jong, a quem considera um dos jogadores de futebol mais completos no cenário internacional, e entende que seu valor nem sempre recebe o reconhecimento que merece.

O jornal Sport publicou as declarações de Xavi durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "De Jong não recebe o reconhecimento suficiente, mas não por parte dos treinadores. Se você perguntar a eles, dirão que ele é o melhor. Eles veem o Frenkie todos os dias".

Xavi quis destacar a forma como as pessoas que trabalham constantemente com o jogador o enxergam, pois o técnico entende que parte das críticas dirigidas a De Jong, ou a ausência de reconhecimento por parte do público, está ligada à dificuldade de compreender alguns aspectos relacionados ao jogo.

E prosseguiu: "De Jong me conhece e conhece os integrantes da comissão técnica da seleção. Ele conhece nossa filosofia e será um jogador importante. Ele tem todas as qualidades necessárias para apresentar um bom desempenho, além de ser um líder".

Essas declarações revelam com clareza o papel que Xavi planeja conceder a Frenkie de Jong na nova fase da seleção da Holanda.

O conhecimento mútuo entre os dois e a confiança do técnico no potencial de De Jong, craque do Barcelona, podem torná-lo um dos elementos fundamentais da seleção holandesa.

Entre os outros assuntos relacionados a De Jong abordados por Xavi está a possibilidade de ele atuar no meio-campo ao lado do jogador do Borussia Dortmund, Joey Veerman.

Xavi não duvida da capacidade dos jogadores de atuarem juntos, e recorreu à sua própria experiência como jogador para explicar as razões pelas quais os grandes jogadores sempre encontram uma maneira de se entenderem dentro de campo.

E disse: "Muitos diziam que Iniesta e eu não poderíamos jogar juntos. Vocês acreditam nisso? Mas vejam o que aconteceu depois. Tenho experiência nesse assunto. E, claro, Joey Veerman e Frenkie de Jong podem jogar juntos".

E esclareceu: "É possível que joguem juntos. Veerman apresenta bons níveis no Dortmund, e De Jong é um jogador de altíssimo nível. Ele pode ajudar a equipe. Temos bons jogadores, e todos podem atuar ao lado uns dos outros. E eles também podem fazer isso, sem a menor dúvida".

Essa mensagem reflete o desejo de Xavi de construir uma equipe na qual ele não seja obrigado a sacrificar o talento em razão de considerações de harmonia tática.

Para além de Frenkie de Jong, Xavi também falou sobre outros nomes de sua lista. Em relação a Donyell Malen, esclareceu que entende que a posição de atacante puro é a mais adequada para ele, apesar de também ter capacidade de atuar pela direita.

Xavi também abordou a ausência de Memphis Depay, explicando que a questão está ligada à necessidade de jogar com regularidade e de recuperar a forma física.

Mas deixou a porta aberta para o retorno de Depay, acrescentando: "Estamos abertos a contar com um jogador desse tipo; ele tem a qualidade e a capacidade de fazer a diferença".