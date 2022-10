Wolverhampton x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Confronto acontece neste sábado (15), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Wolverhampton e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (15), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento e que sabem que precisam reagir na competição. Os Wolves estão na 18ª posição, com 6 pontos, e têm cinco baixas para o confronto.

Do outro lado, o Nottingham Forest é o 19º colocado, com 5 pontos, e segue com Colback, Niakhate e Richards em recuperação física.

Prováveis escalações

Escalação do provável Wolverhampton: Sa; Semedo, Kilman, Toti, Jonny; Nunes, Neves, Moutinho; Traore, Costa, Guedes.

Escalação do provável Nottingham Forest: Henderson; Williams, Cook, McKenna, Toffolo; Kouyate, Yates, Freuler; Johnson, Dennis, Gibbs-White.

Desfalques

Wolverhampton

Raul Jimenez, Chiquinho, Pedro Neto e Sasa Kalajdzic, lesionados, e Nathan Collins, suspenso, são os desfalques dos Wolves.

Nottingham Forest

Jack Colback, Moussa Niakhate e Omar Richards, no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Molineux Stadium, Wolverhampton - ING