Wirtz entre a genialidade e o caos: o Liverpool vai pagar o preço pela forma como o utiliza?

Florian Wirtz não precisou marcar gols para roubar os holofotes no retorno do Liverpool ao caminho das vitórias na Premier League, depois de apresentar uma atuação excepcional na criação de chances diante do Brentford, trazendo de volta à tona o enorme potencial ofensivo que levou o clube a desembolsar uma quantia recorde para contratá-lo. Mas, por trás dos números impressionantes, surgiu uma pergunta mais complexa: o alemão oferece ao time as soluções de que ele precisa, ou a forma como é utilizado cria um desequilíbrio tático que ameaça o equilíbrio do grupo do técnico Andoni Iraola?

E enquanto o Liverpool precisava de uma vitória que lhe devolvesse a confiança após a derrota para o Manchester City, a partida acabou apresentando uma imagem dupla de Wirtz: um jogador capaz de fazer a diferença com um toque ou um passe, mas que ainda é motivo de debate por causa de sua influência na estrutura da equipe e de sua capacidade de equilibrar ataque e defesa.

E com a renovação das críticas sobre seu desempenho, o desafio já não se limita a recuperar a melhor versão do jogador de 23 anos, mas se estende a definir a posição que lhe permita mostrar suas qualidades sem sacrificar a estabilidade do Liverpool.

Wirtz responde aos críticos com números excepcionais

Wirtz entrou no duelo contra o Brentford sob pressão crescente, depois de ser criticado por não atingir o nível esperado desde sua transferência do Bayer Leverkusen em junho de 2025, por 116 milhões de libras esterlinas, em uma negociação que se tornou a mais caras da história do Liverpool.

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E os questionamentos não se limitaram ao seu rendimento dentro de campo, já que o ídolo do clube Steven Gerrard considerou que deixar o jogador fora do time titular por um período poderia ajudá-lo a recuperar a confiança em si mesmo, em referência ao tamanho das expectativas em torno do alemão e à dificuldade de sua adaptação às pressões decorrentes do valor de sua transferência.

Mas Wirtz deu uma resposta forte aos seus críticos diante do Brentford, ao se impor como um dos nomes mais destacados do setor ofensivo e contribuir para movimentar os ataques do Liverpool e criar chances, especialmente durante o segundo tempo, no qual a equipe aproveitou sua superioridade numérica após a expulsão de um dos jogadores dos donos da casa antes do fim da primeira etapa.

Os jogadores do Liverpool registraram 14 finalizações na direção do gol de um total de 21 chutes durante a partida, aproveitando os espaços que surgiram nas linhas do Brentford após a desvantagem numérica, e Wirtz estava constantemente presente no centro das movimentações ofensivas.

De acordo com as estatísticas, o alemão criou nove chances em jogadas de bola rolando, um número que nenhum outro jogador alcançou em uma única partida da Premier League nas últimas seis temporadas. O último a atingir a mesma marca foi Sadio Mané, com a camisa do Liverpool contra o Burnley em janeiro de 2021, quando também criou nove chances.

Já no quesito partidas fora de casa, Wirtz se tornou o primeiro jogador a chegar a esse número de chances em mais de 15 anos, mais precisamente desde que Samir Nasri criou dez chances para o Manchester City contra o Tottenham em agosto de 2011.

Assim, Wirtz apresentou uma prova clara de sua capacidade de gerar perigo mesmo quando não marca, mas esses números não foram suficientes para encerrar a polêmica sobre seu papel no sistema de Iraola.

Danny Murphy revela o problema que as estatísticas não mostram

Apesar dos elogios ao que o Liverpool apresentou no caminho da vitória, Danny Murphy, ex-meio-campista da equipe e analista da rede "BBC Sport", não escondeu suas preocupações com o desenho tático apresentado pelo Liverpool.

Murphy considerou que a presença de Wirtz na posição de armador, atrás do atacante e à frente do meio-campo, pode causar um problema que vai além do desempenho individual do jogador, porque essa distribuição impõe cargas adicionais aos meio-campistas e dá aos adversários oportunidades de explorar os espaços.

Murphy disse que o Liverpool cumpriu a tarefa e conquistou uma vitória importante fora de casa, mas ao mesmo tempo pareceu uma equipe contra a qual é fácil jogar, por causa da amplitude das distâncias entre suas linhas.

E explicou que a opção do time por dois pontas, com a presença de Wirtz na posição de armador, coloca os meio-campistas diante da responsabilidade de cobrir espaços amplos, o que pode deixar brechas a serem exploradas pelos adversários na construção de seus ataques.

Acrescentou que o Brentford conseguiu com facilidade avançar com a bola e chegar aos espaços atrás da linha defensiva, considerando que esse ponto foi a maior fonte de preocupação na partida.

Essas críticas não significam necessariamente que Wirtz seja o único responsável pelo desequilíbrio, mas colocam Iraola diante da necessidade de revisar a forma como distribui as funções dentro da equipe.

Pois o problema, segundo essa leitura, não está na capacidade do jogador de criar chances, mas em como aproveitar seu potencial dentro de um sistema que garanta o equilíbrio entre a pressão ofensiva e a cobertura defensiva.

O jogador do Liverpool que mais cria chances, mas há outro lado

Os números revelam a dimensão do impacto que Wirtz começou a exercer no desempenho do Liverpool, já que ele se tornou, empatado com Pascal Gross, do Brighton, o jogador que mais criou chances na Premier League nesta temporada, depois de ambos chegarem a 18 oportunidades.

Wirtz também contribuiu para o início da reação do Liverpool no duelo contra o Brentford com uma assistência, registrando pela primeira vez assistências em duas partidas consecutivas com a camisa do time em todas as competições.

Ainda assim, esse toque positivo representa apenas sua segunda participação em gols nos sete jogos que disputou no campeonato nesta temporada, o que evidencia a distância entre sua capacidade de criar chances e seu rendimento direto em termos de gols e assistências.

Wirtz foi o principal motor de muitos dos ataques do Liverpool, ao liderar a lista dos jogadores da equipe em número de entradas no último terço do campo, com 12 vezes, além de registrar 37 passes naquela região, confirmando sua presença atuante nas áreas ofensivamente mais importantes.

Mas o quadro não foi inteiramente ideal, já que ele perdeu a bola 19 vezes, tornando-se o segundo jogador do Liverpool que mais perdeu a posse durante a partida, atrás de Milos Kerkez, que a perdeu 20 vezes.

E o mais chamativo é que Wirtz venceu apenas um de nove duelos individuais que disputou, o que levanta questionamentos sobre sua capacidade de lidar com os embates e a pressão física, especialmente diante de adversários que conseguem fechar os espaços para ele.

Dessa forma, a avaliação do jogador não pode ser reduzida ao número de chances que cria, porque sua influência na partida está ligada também à sua capacidade de manter a bola, contribuir para a recuperação da posse e ajudar a equipe a sair da pressão dos rivais.

Iraola precisa mudar seu plano por causa de Wirtz?

Diante desses dados, Murphy apresentou uma solução tática que consiste em abandonar a dependência de um jogador fixo na posição de armador e apostar em três meio-campistas, em vez de sobrecarregar o setor atual com responsabilidades defensivas maiores do que sua capacidade de lidar com elas.

O ex-jogador do Liverpool entende que a equipe precisa, antes de tudo, construir uma base sólida que lhe dê estabilidade e a torne mais difícil para os adversários, antes de focar nos aspectos ofensivos e estéticos.

Murphy disse que o Liverpool não parece coeso o suficiente em termos de distribuição dos jogadores e de sua formação dentro de campo, apontando que Wirtz enfrenta dificuldade para influenciar a partida quando desempenha o papel de armador tradicional.

Sob essa ótica, apostar em três meio-campistas pode dar à equipe uma melhor cobertura dos espaços e reduzir a pressão sobre seus elementos defensivos, permitindo a Wirtz se movimentar em regiões com mais liberdade, conforme as necessidades da partida.

Entretanto, aplicar essa solução não será uma decisão simples para Iraola, porque reduzir o espaço destinado a um jogador ofensivo a mais pode, por sua vez, afetar a capacidade do time de criar chances, especialmente quando enfrenta adversários que apostam no bloco defensivo.

Por isso, o verdadeiro dilema para o técnico espanhol parece ser encontrar a fórmula que permita a Wirtz manter sua influência criativa, sem que sua presença se transforme em um ponto fraco a ser explorado pelos rivais nas transições ofensivas.

Murphy alertou que a continuidade do Liverpool nesse formato pode lhe custar caro diante das equipes mais fortes, que têm mais qualidade para explorar os espaços e punir os erros táticos.

Vitória importante encerra o trauma do Liverpool fora de casa

Longe da polêmica em torno de Wirtz, a vitória sobre o Brentford deu ao Liverpool um impulso importante na disputa da Premier League, elevando-o à quinta colocação, com seu terceiro triunfo nas primeiras sete partidas da competição sob o comando de Iraola, que assumiu o cargo no lugar de Arne Slot no verão.

A vitória também carregou um significado especial, depois de o treinador espanhol conduzir sua equipe ao primeiro triunfo fora de casa no campeonato após estar atrás no placar desde dezembro de 2023, encerrando uma sequência que chegou a 19 partidas como visitante sem nenhuma vitória após sofrer o primeiro gol.

Essa mudança reflete a capacidade da equipe de reagir no placar, mas não elimina a necessidade de tratar os problemas que apareceram durante o confronto, especialmente porque a superioridade numérica no segundo tempo ajudou o Liverpool a impor seu domínio e criar chances sucessivas.

Em contrapartida, Iraola recebeu dois novos golpes no campo das lesões, depois de Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong se lesionarem durante a partida, apesar do retorno do atacante Alexander Isak, recuperado de lesão.

Esses acontecimentos aumentam a complexidade das contas do treinador, que precisa equilibrar o gerenciamento das cargas físicas dos jogadores e a manutenção da equipe pronta em meio ao calendário congestionado.

Iraola alerta sobre o desgaste de jogos antes do duelo com o Villarreal

Em declarações à rede "BBC Sport", Iraola destacou a dificuldade de jogar no estádio do Brentford, apontando que os resultados dos donos da casa fazem de qualquer visita ao seu campo um verdadeiro teste físico e tático.

O treinador espanhol disse que sua equipe criou muitas chances, mas não aproveitou alguns contra-ataques da forma necessária, especialmente nos momentos finais, quando o Liverpool se viu em situação de três atacantes contra um zagueiro.

Acrescentou que o gol do Brentford, que reduziu a diferença para 2 a 1, foi suficiente para transformar cada lateral ou cobrança de falta em uma potencial fonte de perigo, em referência à dificuldade de resolver as partidas mesmo quando a equipe tem a vantagem.

Iraola também apontou que o Liverpool passa por uma fase delicada por causa do desgaste de jogos, depois de a equipe disputar quatro confrontos em dez dias, o que exige um esforço físico grande dos jogadores. E afirmou a necessidade de seus atletas terem um período de descanso antes de se prepararem para o duelo com o Villarreal, marcado para terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Entre uma vitória que devolveu a confiança, números que reforçaram a posição de Wirtz como um dos maiores criadores de chances e alertas sobre o equilíbrio defensivo, Iraola se vê diante de um teste que vai além de somar pontos. O Liverpool tem um jogador capaz de fazer a diferença, mas transformar esse talento em uma força coletiva estável exige corrigir o desequilíbrio na distribuição de funções e de espaços.

E resta a pergunta que as próximas partidas vão responder: Iraola conseguirá construir um sistema que aproveite ao máximo o potencial de Wirtz, ou o alemão seguirá sendo o centro de um debate tático sempre que brilhar no ataque e, em contrapartida, surgirem brechas no desempenho da equipe?







