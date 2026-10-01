Wim Kieft detona o técnico da seleção Xavi: "Não entendo nada disso..."

Wim Kieft não entende nada da maneira como o técnico Xavi Hernández armou a seleção da Holanda contra a Grécia. O ex-centroavante vê grandes problemas surgindo principalmente pelo lado direito por causa do posicionamento de Denzel Dumfries, que, segundo ele, também tira Crysencio Summerville do jogo.

A Holanda viveu um primeiro tempo dramático em Tessalônica e foi para o vestiário perdendo por 2 a 0. Fotis Ioannidis abriu o placar aos 23 minutos, e pouco antes do intervalo Giorgios Masouras ampliou a vantagem após uma perda de bola displicente de Ruben van Bommel.

Na análise do intervalo na NOS, Kieft direcionou suas críticas de forma enfática às escolhas táticas de Xavi. "Não entendo nada da posição do Dumfries. Quando estamos com a posse de bola, ele já fica absurdamente recuado", constata o ex-internacional.

Segundo Kieft, a posição do lateral-direito faz com que vários jogadores da Holanda não consigam render bem. "Com isso, ele tira a si mesmo do jogo, mas também tira o Summerville do jogo. Também não entendo como, em determinado momento, o técnico Xavi não vê: isso não está funcionando."

Rafael van der Vaart também não poupou críticas ao jogo da Holanda. O ex-meio-campista vê uma equipe sem organização clara. "Tenho que ser sincero: acho esse primeiro tempo algo realmente terrível e sem esperança."

Van der Vaart então vai ainda mais longe em sua crítica. "Todo mundo está correndo por aí confuso. Se você andar assim por Amsterdã, chamam a polícia porque há pessoas confusas andando pelas ruas. Isso realmente não é normal, cada um faz o que quer."

Virgil van Dijk também não escapou das críticas no gol sofrido de Ioannidis. Van der Vaart acha que Dumfries precisa perceber antes que a situação pode dar errado, mas depois também aponta para o capitão: "Van Dijk precisa avaliar isso muito antes, e aí Van de Ven acompanha automaticamente. Na verdade, todo mundo comete um erro de raciocínio aqui."

Kieft concorda com isso e acha que se pode esperar mais de jogadores com tanta experiência: "Ainda assim são jogadores bastante grandes em nome e experiência. Então você tem que sentir e avaliar o que vai acontecer."