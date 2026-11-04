Weverton explica cartão forçado antes de jogo importante contra o Flamengo

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Goleiro recebeu advertência a pedido de Renato e será desfalque do Grêmio no confronto desta quarta-feira

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Após se destacar no empate com o Atlético-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Weverton comentou a suspensão que o deixará fora do confronto do Grêmio com o Flamengo, nesta quarta-feira. O goleiro recebeu cartão amarelo de forma deliberada, assim como o atacante Carlos Vinícius, a pedido do técnico Renato Gaúcho. Em entrevista depois da partida, o camisa 1 minimizou a repercussão da decisão e reforçou a confiança no comandante.

A estratégia gerou questionamentos, principalmente pelo momento delicado vivido pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro. A equipe tem apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento e enfrentará o líder da competição sem dois de seus principais jogadores. Renato, por sua vez, justificou a escolha pelo desgaste do elenco em meio à sequência de compromissos e aos problemas físicos do grupo, que conta com seis atletas lesionados. Marlon ainda será reavaliado.

Weverton afirmou que a decisão foi compartilhada e destacou que o treinador tem autonomia para definir os rumos da equipe. “Sempre compartilhada. Renato é um cara que sempre tem um plano, foi uma decisão dele e respeito. E eu também vinha em uma sequência longa de jogos. Ele é autoridade sobre nossas vidas aqui, respeitamos e tomamos decisões com ele. Não vejo como uma polêmica, mas uma estratégia. Às vezes, elas são assim. Se deu certo, vamos dizer que deu; se não der, vamos questionar. Assim é a vida e o futebol”, declarou.

O goleiro também ressaltou que gostaria de estar em campo, mas garantiu que respeita o planejamento da comissão técnica. “Jogar eu quero jogar sempre, não só eu. Quem não quer jogar é melhor não estar aqui, todos têm que pensar assim, ainda mais nesse momento. É ter tranquilidade, respeitar o plano e a estratégia. A gente não tem nada a questionar o Renato, não é ídolo à toa, não conquistou tudo na carreira à toa”, afirmou.

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Weverton ainda relembrou sua passagem pelo Palmeiras, onde, segundo ele, costumava insistir para estar em campo mesmo em situações de desgaste. Agora, trabalhando com Renato, o goleiro espera que a estratégia tenha o resultado desejado. “Lá no Palmeiras tive muitas brigas porque sempre queria jogar. Agora estou trabalhando com o Renato e é torcer para que o Grêmio vença e faça um bom jogo, independentemente de quem jogue”, completou.

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Ao lado de Carlos Vinícius, o camisa 1 está entre os jogadores que mais atuaram pelo Grêmio no Brasileirão e teve participações importantes na campanha da equipe. Aos 38 anos, ele também falou sobre a luta contra o rebaixamento, situação inédita em sua carreira, e destacou a oportunidade de contribuir com os companheiros mais jovens dentro e fora de campo.

“Sou um cara muito sincero. Para mim é um orgulho viver aqui mesmo nesse momento. É uma oportunidade, aos meus 38 anos e com tudo que conquistei, poder ajudar os mais jovens e o clube de alguma maneira, no gol e fora de campo. Minha função não é só fazer defesas, mas no vestiário, com minha experiência”, disse.

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Apesar de reconhecer o momento difícil, Weverton demonstrou confiança na recuperação gremista e projetou a possibilidade de encerrar a temporada com conquistas. “Não é bacana viver essa situação de rebaixamento, o clube não merece, mas não tenho dúvidas de que vamos sair dessa situação. E quem sabe um ano que parece trágico pode ser maravilhoso, com uma Libertadores e um título (da Copa do Brasil). Isso é a vida”, concluiu.