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O West Ham United anunciou oficialmente a saída do técnico Nuno Espirito Santo enquanto tenta salvar suas chances de acesso. O ex-treinador de Wolverhampton e Tottenham deixa o clube após um início difícil na Championship, depois do rebaixamento do West Ham da primeira divisão na temporada passada.

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Um início vacilante na Championship

O clube do leste de Londres decidiu manter Nuno apesar do rebaixamento na Premier League na temporada passada, na esperança de voltar imediatamente à elite. No entanto, derrotas consecutivas no campeonato levaram a diretoria a agir. A demissão foi motivada pela decepcionante derrota por 3 a 1 em casa para o West Bromwich Albion, no sábado.

A frustração tomou conta do London Stadium durante a derrota no fim de semana, com parte da torcida da casa cantando que o técnico seria “demitido pela manhã”. Após 13 jogos no campeonato, o West Ham soma apenas seis vitórias e ocupa a oitava posição, a última vaga na nova configuração dos playoffs da Championship.

Comunicado do clube confirma saída

O West Ham divulgou um comunicado oficial detalhado na manhã de terça-feira para confirmar a mudança na comissão técnica.

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“O West Ham United confirma que Nuno Espírito Santo deixou o cargo de técnico da equipe principal masculina com efeito imediato”, anunciou o clube. “Após uma análise minuciosa do início da temporada da EFL Championship, a diretoria acredita que uma mudança é necessária neste momento para garantir que os objetivos e as expectativas do clube continuem no caminho certo.”

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A comissão técnica também passará por uma grande reformulação. O comunicado prosseguiu: “O auxiliar técnico Rui Pedro Silva e o treinador de goleiros Rui Barbosa também deixaram seus cargos. O West Ham United agradece a Nuno, Rui e Rui pelo trabalho árduo e pela dedicação durante o período em que estiveram no clube e deseja a todos muito sucesso no futuro.”

Após a derrota no fim de semana que selou seu destino, Nuno foi questionado diretamente sobre a pressão crescente em torno de seu cargo. “Estou sempre sob pressão”, admitiu o técnico. “Todos os dias.”

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Noble assume enquanto clube busca novo técnico

Com a busca por um substituto definitivo já em andamento, o West Ham recorreu a figuras conhecidas para dar estabilidade à equipe. O comunicado informou: “O processo de contratação de um novo técnico já está em andamento.”

Ídolo do clube, Mark Noble recebeu a missão de comandar o elenco no curto prazo ao lado de Steve Potts e Gerard Prenderville. O clube concluiu: “Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville ficarão temporariamente responsáveis pela preparação do elenco para a partida de amanhã à noite contra o Cardiff City, pela EFL Championship, e o clube não fará mais comentários até que a contratação do novo técnico seja confirmada.”

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Jogos decisivos fora de casa se aproximam

Noble e sua comissão técnica interina terão pouco tempo para se preparar antes da viagem ao País de Gales, onde enfrentarão o Cardiff City na noite de quarta-feira. O West Ham precisa urgentemente encerrar a sequência de duas derrotas e consolidar sua frágil posição na zona de classificação para os playoffs.

Após o confronto no meio da semana, o West Ham terá outro desafio fora de casa, contra o Blackburn Rovers, no Ewood Park, na tarde de sábado. Bons resultados nessas duas partidas são fundamentais para manter vivas as chances de acesso do clube enquanto a diretoria define a contratação do próximo técnico.