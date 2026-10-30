O ponta-esquerda fez sua estreia como titular na Serie A na surpreendente vitória por 4 a 2 do clube italiano sobre o Milan e foi o grande nome da partida. Mbangula, que não havia marcado gols nas três breves aparições anteriores, somando míseros 14 minutos em campo, anotou um hat-trick.

Enquanto a imprensa italiana o cobria de elogios pela atuação de gala, o próprio Mbangula mal conseguia acreditar no que havia acontecido. "Na verdade, ainda não consigo acreditar. Tudo parece um sonho maravilhoso", disse ele após a partida. "Foi, sem dúvida alguma, a melhor noite de toda a minha vida!"

Mbangula chegou ao Bologna por empréstimo do Werder Bremen no verão. Desde que se transferiu da Juventus para o clube do norte da Alemanha por dez milhões de euros, no verão de 2025, ele havia marcado em 27 partidas o mesmo número de gols que fez agora contra o Milan e ficado muito aquém das altas expectativas. Se Mbangula conseguir manter o nível dessa atuação nas próximas semanas e meses, o Werder talvez ainda consiga sair dessa com um prejuízo menor.

Dinheiro para o Werder Bremen? Veja o valor da opção de compra do Bologna por Samuel Mbangula

Segundo informações, o Bologna garantiu uma opção de compra de 12,5 milhões de euros pelo jogador de 22 anos. Além disso, o clube às margens do rio Weser recebeu dois milhões de euros pelo empréstimo. Thioune falou agora em uma situação vantajosa para os dois lados.

"Não estou surpreso, porque sempre soubemos do potencial dele", disse o técnico do Werder, antes de explicar: "Sempre soubemos do potencial dele. Aproveitar esse potencial, seja pelo próprio Sam, seja por nós, sempre foi um pouco mais difícil. Mas continuamos convencidos de que ele é um jogador muito bom. No primeiro ano, também tivemos o problema de que ele não havia se adaptado tão bem culturalmente e sentia falta da família."

Thioune também deixou as portas abertas para o retorno do atacante a Bremen. "Podem ter certeza de que fico feliz com isso. Mandei uma mensagem para ele e o parabenizei pessoalmente. Também não nos separamos em maus termos. Ele é jogador do Werder Bremen. E, se voltar em grande forma, é desejável que mostre a todos aqui no verão o quanto é bom", acrescentou.

Getty Images

Com a vitória, o Bologna deixou a parte de baixo da tabela e subiu para a 11ª posição. Após um início de temporada decepcionante e a demissão relâmpago de Domenico Tedesco depois da 4ª rodada, a equipe foi se recuperando aos poucos sob o comando de seu sucessor, Raffaele Palladino. No fim de semana, o Bologna venceu o Cagliari por 2 a 0. No sábado, o adversário será o AC Monza.