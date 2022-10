Werder Bremen x Hertha Berlim: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (28), pela 12ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen recebe o Hertha Berlim nesta sexta-feira (28). O jogo acontece às 15h30 (de Brasília), no Weserstadion, na cidade de Bremen. Para transmitir o duelo, o portal OneFootball detém os direitos da partida, que pode ser assistida gratuitamente. Na GOAL, você pode acompanhar o confronto em tempo real.

Enquanto os donos da casa se mantém na 11ª posição da Bundesliga, com 15 pontos conquistados ao longo de 11 partidas disputadas. Ao todo, a equipe tem quatro vitórias, o mesmo de derrotas e três empates. Pelo lado do Hertha, são duas posições abaixo de seus adversários nesta rodada e 11 pontos, com apenas dois confrontos vencidos, cinco empates e quatro vezes em que acabou derrotado.

Apesar da diferença de posições, os visitantes vem de uma sequência melhor que o Werder Bremen: enquanto o primeiro tem uma vitória e uma derrota nos dois últimos jogos, o segundo perdeu seus dois últimos encontros.

Prováveis escalações

Escalação do provável WERDER BREMEN: Pavlenka; Pieper, Schlotterbeck e Jung; Weiser, Schmid, Gruev, Stage e Buchanan; Fuellkrug e Ducksch.

Escalação do provável HERTHA BERLIM: Christensen; Kenny, Rogel, Kempf e Plattenhardt; Tousart e Serdar; Lukebakio e Ejuke; Kanga e Jovetic.

Desfalques

Werder Bremen

Getty Images

Marco Friedl (suspenso por cartão vermelho)

Hertha Berlim

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Weserstadion - Bremen, Alemanha