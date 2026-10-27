Wembley se veste de ouro: Kane revela a quem dedicaria a Bola de Ouro

Na noite em que foi coroado com a Bola de Ouro de 2026, Harry Kane fez questão de compartilhar a alegria da conquista com a seleção da Inglaterra, dirigindo uma mensagem de agradecimento aos seus companheiros e à comissão técnica comandada por Thomas Tuchel, e reforçando que o prêmio representa o fruto de um trabalho coletivo, e não apenas uma conquista individual.

A Federação Inglesa homenageou seu capitão iluminando o arco do estádio de Wembley com a cor dourada, enquanto Kane relembrava os principais momentos de sua trajetória com a seleção em seu discurso após receber o prêmio.

O capitão da Inglaterra disse, após receber o prêmio das mãos do Fenômeno brasileiro Ronaldo: "A todos os meus companheiros da seleção da Inglaterra, foi um ano especial. Não foi perfeito, mas vivemos muitos bons momentos. Construímos um vínculo forte entre nós e sentimos uma grande união, seja na forma como treinamos e jogamos ou no ambiente que nos reuniu dentro do hotel durante a Copa do Mundo".

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E acrescentou: "É uma verdadeira honra ser o capitão de vocês. Isso me deixa extremamente orgulhoso, e por isso este prêmio é, com certeza, de todos nós".

Kane também agradeceu ao treinador Thomas Tuchel e aos membros da comissão técnica, elogiando sua liderança e a maneira como impulsionam os jogadores a evoluírem seus níveis e a elevarem os padrões de desempenho.

E disse: "A Thomas Tuchel e à comissão técnica da seleção da Inglaterra, mais uma vez, obrigado. O estilo de liderança e a forma como vocês nos motivam e nos impulsionam a elevar os nossos padrões são coisas dignas de admiração, e é uma honra para mim representá-los e representar a camisa da Inglaterra da maneira que vocês fazem".

Kane encerrou seu discurso agradecendo a Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa de Futebol, e a todos os funcionários da entidade, reforçando que representar e liderar a seleção é uma grande honra para ele.

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