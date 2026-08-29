O jovem meio-campista Thiago Pitarch, promessa do Real Madrid, entrou no radar da seleção do Marrocos, depois que o técnico Mohamed Ouahbi se mobilizou de forma direta para convencê-lo a escolher defender Marrocos na próxima etapa.

Segundo o site marroquino "Hespress", Mohamed Ouahbi desembarcou na Espanha para entrar em contato com Pitarch e abrir negociações diretas com ele, com o objetivo de convencê-lo a representar a seleção do Marrocos, aproveitando as origens marroquinas do jogador, apesar de sua participação com as seleções espanholas nas categorias de base.

A movimentação de Ouahbi acontece em um momento em que Pitarch vive uma fase importante de sua carreira, depois de ter ficado perto de entrar nos planos do time principal do Real Madrid, diante da admiração demonstrada pelo técnico português José Mourinho por suas qualidades e pelo que apresentou com o time do "Castilla".

Mourinho havia afirmado que Pitarch provou merecer estar entre o grupo principal, destacando que ele terá sua oportunidade com o time principal assim que atingir a preparação necessária, mas, ao mesmo tempo, exigiu que ele trabalhasse o aspecto físico, fortalecesse os músculos das pernas e aumentasse sua massa muscular.

Esses acontecimentos dão à seleção do Marrocos a chance de se mover cedo em direção a um talento que atua em um dos maiores clubes da Europa, especialmente porque Pitarch ainda não definiu sua escolha em nível de seleção principal, apesar de ter estado ligado anteriormente às seleções espanholas de base.

A movimentação de Ouahbi reflete uma tendência de atrair talentos de origem marroquina presentes nos grandes clubes europeus, com o objetivo de ampliar o leque de opções da seleção nacional, especialmente com o surgimento de jovens jogadores que podem fazer parte do futuro do Marrocos.