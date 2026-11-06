Ele ainda não completou 17 anos, mas já está prestes a escrever seu nome na história do futebol alemão, depois de se tornar um dos talentos emergentes mais destacados do Campeonato Alemão e de conseguir chamar a atenção de Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, aproximando-se de um passo excepcional que pode torná-lo o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa da Mannschaft em toda a história.

Trata-se de Wael Mohya, talento do Borussia Mönchengladbach, que se prepara para receber sua chance com a seleção principal da Alemanha, depois de ter sido convocado por Klopp em uma lista que inclui seis jogadores para ocupar as posições ofensivas atrás do centroavante de origem, apesar de ter ainda 17 anos, tornando-se o integrante mais jovem do grupo por uma larga margem.

O brilho de Mohya diante do Stuttgart, na partida que terminou com a vitória do Mönchengladbach por 3 a 2, foi o ponto de virada mais marcante de sua carreira, depois de apresentar uma atuação notável e salvar sua equipe de mais uma derrota no Campeonato Alemão, confirmando a todos que ele possui um talento excepcional que ultrapassa os limites de sua idade.

E depois de chamar a atenção com sua equipe e de atuar pela primeira vez com a seleção alemã sub-21, o jogador passou a ser alvo do interesse da comissão técnica da seleção principal, onde Klopp entendeu que havia chegado a hora de lhe dar a oportunidade.

Mas a convocação de Mohya não foi apenas uma recompensa por seu brilho; ela também encerrou uma disputa sobre seu futuro internacional, depois de ele ter o direito de representar a Alemanha ou o Marrocos, por ser filho de pais marroquinos.

O jogador já havia falado sobre sua ambição de representar a seleção alemã, dizendo ao jornal "Bild": "A experiência com a seleção sub-21 foi um passo ideal para mim, e meu objetivo, claro, é me tornar um jogador internacional pela seleção principal um dia. Vou continuar trabalhando com toda a força, mas meu foco atualmente está no Mönchengladbach".

E, segundo o jornal alemão, a Federação Marroquina de Futebol fez esforços para convencer o jogador a representar o Marrocos, mas Mohya parece ter definido sua escolha em favor da Alemanha, país onde nasceu no dia 31 de dezembro de 2008.

E, caso atue diante da Sérvia ou da Holanda, ele se tornará o terceiro jogador mais jovem na história da seleção alemã, além de pôr fim a qualquer polêmica sobre seu futuro internacional.

O Mönchengladbach quase perdeu sua joia de graça

A trajetória de Mohya até a equipe principal não foi fácil; na verdade, o Borussia Mönchengladbach quase perdeu seu talento emergente sem receber nada em troca.

O jogador nasceu na cidade de Mettmann, cresceu em Mönchengladbach e começou sua carreira no clube SV Straelen, antes de ingressar na academia do Borussia aos sete anos de idade.

E, em 13 de dezembro de 2025, disputou sua primeira partida no Campeonato Alemão diante do Wolfsburg, mas chegar a essa etapa não era garantido, depois de seu contrato com a academia do clube terminar em junho de 2025, ficando sem contrato por vários dias, em meio ao foco da diretoria, na época, no futuro de Kilian Sauk.

E veio a intervenção do CEO Stefan Stegemann para salvar o clube da perda de um talento excepcional, depois de ele ter se impressionado com o potencial do jogador durante o campeonato da liga juvenil sub-17, onde brilhou diante do Bayern de Munique e marcou dois gols, antes de acrescentar mais um gol na final diante do Leipzig.

E, em menos de 18 meses, o valor de mercado de Mohya chegou a cerca de 17 milhões de euros, com suas ações em contínua valorização, tornando-se um dos talentos mais requisitados do continente europeu.

E grandes clubes, entre eles o Bayern de Munique, monitoram de perto a evolução do jogador, mas o técnico do Mönchengladbach, Alexander Blessin, afirma que a fama não mudou sua personalidade, dizendo: "Não sinto que ele esteja passando por qualquer mudança em sua consciência ou personalidade; ele é simplesmente o Wael".

Do cuidado de crianças aos sonhos de estrelato

E, apesar do grande alvoroço em torno de seu nome, Mohya ainda mantém sua simplicidade, pois há poucos meses trabalhava em uma escola primária, dentro de um programa de cuidado de crianças após o fim do dia letivo.

O jogador revelou em janeiro passado que combinou com seus pais passar um ano voluntário a serviço da comunidade, que iniciou durante o verão, com o objetivo de obter um certificado de habilitação para ingressar na faculdade técnica avançada.

E, durante essa experiência, ganhou um apelido curioso que ainda o acompanha dentro dos vestiários do Borussia: "Wafel", depois que uma menina de seis anos de idade não conseguiu pronunciar seu nome e passou a chamá-lo por esse apelido em vez de Wael.

O jogador disse ao jornal "Bild": "Havia uma menininha que não conseguia pronunciar meu primeiro nome, então sempre me chamava de Wafel, e desde então o apelido grudou em mim".

Mohya tem uma relação próxima com seus pais, que cuidam de seus assuntos esportivos e financeiros em parceria com a agência "CAA Stellar", a ponto de ele ter revelado que não sabe o valor de seu salário dentro do clube, explicando: "Meus pais cuidam de tudo; recebo uma mesada mensal e levo uma vida boa".

Milhões o esperam, mas a prioridade é o Gladbach

O salário anual de Mohya, incluindo os bônus, ainda é inferior a um milhão de euros, mas seu contrato, que se estende até 2028, está cotado para ser renovado em troca de um grande aumento financeiro.

E as previsões apontam para a possibilidade de seu salário chegar a cerca de dois milhões de euros caso renove seu contrato com o Borussia, em um passo que pode representar o início de uma nova fase financeira em sua carreira.

E, apesar do interesse de grandes clubes da Europa, não parece que o jogador tenha pressa de partir, pois seu foco atualmente está em ajudar o Mönchengladbach a superar suas dificuldades, enquanto o clube prefere manter sua joia até que sua situação melhore, antes de pensar em vendê-la por uma quantia enorme.

Assim, Wael Mohya transformou-se, em um curto período, de um talento obscuro que quase deixou seu clube de graça em um dos nomes emergentes mais destacados da Alemanha e candidato a entrar para a história internacional, em uma história que reúne talento precoce, humildade e disputa pelo futuro.