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O capitão do Real Madrid, Fede Valverde, jogou mais de 40 minutos com desconforto físico e inspirou sua equipe a vencer o Barcelona por 2 a 1 no El Clásico. O técnico Jose Mourinho elogiou o enorme espírito de sacrifício do uruguaio em campo.

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Capitão Valverde dá o exemplo no Camp Nou

O capitão do Real Madrid, Fede Valverde, teve uma atuação inspiradora na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no El Clasico, no Camp Nou. O meio-campista uruguaio disputou 62 minutos de futebol de alta intensidade apesar de ter sofrido uma lesão na perna no início do primeiro tempo.

A marcação incansável de Valverde ajudou o Real Madrid a controlar o meio-campo, antes de ele ser substituído por precaução.

A vitória foi a quinta consecutiva do Real Madrid em todas as competições.

Mourinho exalta o sacrifício de Valverde por mais de 40 minutos

Em entrevista coletiva após a partida, Jose Mourinho destacou o esforço de Valverde até o limite físico. “Há outro nome que eu não queria deixar de mencionar: Valverde, que jogou lesionado por mais de 40 minutos”, afirmou Mourinho.

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“Ele se machucou, quis continuar e se esforçar até o limite. Deu tudo de si enquanto esteve em campo.”

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Mourinho elogiou a mentalidade de Valverde como exemplo da união do elenco.

Valverde coloca o sucesso da equipe acima da própria dor

Ao falar sobre sua condição física após a partida, Valverde afirmou que a conquista dos três pontos fez a dor valer a pena. “Se o time vencer, vou dormir tranquilo e feliz”, disse Valverde, sorrindo.

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“No intervalo... o técnico me perguntou se eu conseguia continuar, então tentei. Minha perna estava me incomodando um pouco depois de um carrinho que dei.”

“Para mim, é muito fácil continuar jogando com companheiros assim, que te incentivam... É uma honra dividir o campo com eles”, acrescentou o capitão.

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Valverde elogia as atuações decisivas de Mbappe e Lunin

Valverde também parabenizou Kylian Mbappe, autor de dois gols, e o goleiro Andriy Lunin por suas contribuições excepcionais.

“Esta vitória nos dará um impulso incrível para continuar evoluindo”, concluiu Valverde.

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O Real Madrid agora se concentra na recuperação física antes de viajar para Santander no próximo domingo.