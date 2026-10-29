A forma como o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, conquistou o prêmio de melhor vencedor da Bola de Ouro da história provocou polêmica nas últimas horas.

A revista francesa "France Football" anunciou, nesta quarta-feira, a conquista de Ronaldo do prêmio "BOAT", como o melhor jogador na história dos vencedores da Bola de Ouro, referente à sua conquista do troféu em 2008, com o Manchester United.

O craque português superou o seu rival argentino Lionel Messi na votação, com "La Pulga" ficando em segundo lugar pela Bola de Ouro que venceu em 2012, com o Barcelona.

O jornal espanhol "Marca" confirmou, citando a revista "France Football", que o sistema de votação permitia que todas as pessoas votassem, mesmo mais de uma vez, mediante o pagamento de um euro por votação.

Segundo esse sistema, 5.009 pessoas votaram mais de uma vez, enquanto 4.665 pessoas votaram de duas a quatro vezes, 44 pessoas de 10 a 26 vezes, e 300 pessoas de 5 a 9 vezes.

O jornal afirmou que a revista francesa arrecadou uma quantia enorme de dinheiro com as votações feitas pelos torcedores, a fim de coroar seus craques favoritos com o prêmio de melhor Bola de Ouro da história.

Essa forma provocou polêmica, especialmente entre os fãs do craque argentino Lionel Messi, que consideraram que ele era o mais merecedor de receber esse prêmio, referente à edição de 2012, durante a qual marcou 91 gols.

Vale lembrar que Messi segue sendo o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro da história, tendo-o conquistado em 8 ocasiões, contra 5 vezes que couberam ao craque português Cristiano Ronaldo.