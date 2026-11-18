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O Globe Soccer Awards anunciou a abertura da votação popular mundial para a 17ª edição da premiação, a partir desta quarta-feira, em uma disputa que reúne os principais craques, clubes e treinadores do futebol. O destaque fica para as estrelas do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pela segunda vez consecutiva, e para os astros da seleção espanhola, vencedora da Copa do Mundo de 2026.

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Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia nos Emirados Árabes Unidos, no próximo dia 28 de dezembro.

O francês Ousmane Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo na edição passada, volta a defender o título em uma lista de 26 jogadores que reúne alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Entre eles estão sete companheiros de Paris Saint-Germain: Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz, o único dos indicados a conquistar a Champions League e a Copa do Mundo em 2026.

A lista também conta com três companheiros de Ruiz na seleção espanhola campeã mundial, Pau Cubarsí, Rodri e o jovem astro Lamine Yamal, além do francês Kylian Mbappé, vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, e da dupla do Bayern de Munique formada por Harry Kane e Michael Olise.

O Campeonato Espanhol marca forte presença na disputa pelo prêmio de melhor jogador, com sete indicados. Já a Premier League está representada pelo trio do Arsenal formado por Declan Rice, Bukayo Saka e William Saliba, além de Erling Haaland, do Manchester City, Dominik Szoboszlai, do Liverpool, e Bruno Fernandes, do Manchester United. O argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami, volta à lista de candidatos ao prêmio, que já conquistou em 2015.

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O prêmio de melhor atacante reúne 14 jogadores, com Messi, Haaland, Mbappé e Kane à frente. Luis Díaz e Julián Álvarez são os únicos que aparecem nesta categoria sem figurar entre os indicados ao prêmio de melhor jogador.

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Na categoria de melhor meio-campista, 14 jogadores estão na disputa, sendo que oito deles também concorrem ao prêmio de melhor jogador. O principal destaque é Jude Bellingham, astro do Real Madrid e da seleção inglesa. A lista inclui ainda seu companheiro de Real Madrid Federico Valverde, a dupla do Manchester City formada por Rayan Cherki e Enzo Fernández, Martin Ødegaard, do Arsenal, Nico Paz, do Como, e Pedri, do Barcelona.

Já o prêmio de melhor defensor tem forte presença de jogadores do Paris Saint-Germain. A lista de dez indicados conta com Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes e Willian Pacho, além de Pau Cubarsí e William Saliba, Marc Cucurella, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, e Federico Dimarco, da Inter de Milão. Dimarco é o único defensor entre os indicados que não disputou a Copa do Mundo de 2026 e também concorre ao prêmio de melhor jogador.

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Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, a lista inclui os três goleiros da seleção espanhola campeã mundial, Unai Simón, David Raya e Joan García, além do argentino Emiliano Martínez, que também disputou a final do Mundial, realizada em Nova Jersey.

No futebol feminino, Alexia Putellas, Ewa Pajor e Melchie Dumornay encabeçam a lista de candidatas ao prêmio de melhor jogadora. Aitana Bonmatí, vencedora do prêmio nas três últimas edições, ficou de fora após uma temporada marcada por lesões no Barcelona feminino.

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Apesar da ausência de Bonmatí na disputa individual, o Barcelona está entre os seis clubes indicados ao prêmio de melhor clube feminino, após conquistar quatro títulos em 2026. A equipe masculina do Barcelona também concorre ao prêmio de melhor clube, ao lado de outros campeões de competições nacionais e continentais das cinco principais ligas europeias, do Brasil e da Arábia Saudita.

Na categoria de melhor técnico, Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, e Luis de la Fuente, treinador da seleção espanhola campeã mundial, lideram uma lista de dez indicados, entre eles Mikel Arteta, técnico do Arsenal, Cesc Fàbregas, técnico do Como, e Unai Emery, técnico do Aston Villa.

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O prêmio de melhor jogador revelação reúne 14 jovens talentos, com Pau Cubarsí à frente, além do quarteto do Real Madrid formado por Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí e Arda Güler, de Lennart Karl, do Bayern de Munique, e de Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain.

No prêmio de melhor jogador do Oriente Médio, o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, tenta manter o título que monopoliza desde 2023. Ele enfrenta a concorrência dos companheiros de Al-Nassr João Félix e Sadio Mané, do compatriota Rúben Neves, do Al-Hilal, da dupla do Al-Ahli formada por Ivan Toney e Édouard Mendy, dos marroquinos Yassine Bounou e Soufiane Rahimi e do mexicano Julián Quiñones, um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2026. Musab Al-Juwayr, do Al-Qadsiah, é o único saudita na lista de dez indicados.

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A edição atual marca a criação do "Prêmio Clube Histórico, escolhido pelos torcedores", em homenagem aos clubes com rica tradição no futebol e uma torcida que atravessa gerações. O Real Madrid encabeça uma lista de 16 clubes de 11 países da Europa, da América do Sul e da África, entre eles Milan, Bayern de Munique, Liverpool, Benfica, Boca Juniors, Flamengo e Al Ahly, do Egito. Na primeira fase, a votação deste prêmio será decidida inteiramente pelos torcedores.

A votação popular em 12 das 14 categorias vai até 30 de novembro, pelo site vote.globesoccer.com, onde torcedores do mundo inteiro escolhem os indicados que avançam às fases finais.

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Na segunda fase, os votos dos torcedores serão somados aos do júri do Globe Soccer, formado por grandes personalidades do futebol, como Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas e Luís Figo, para definir os vencedores.

Além dos prêmios do Globe Soccer, a cerimônia também homenageará os vencedores dos prêmios da LaLiga referentes à temporada 2025-2026, após a homologação dos resultados finais.

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Lamine Yamal, astro do Barcelona, receberá o prêmio de melhor jogador da temporada, enquanto seu técnico, Hansi Flick, ficará com o de melhor treinador. Carlos Espí, atual atacante do Real Madrid, receberá o prêmio de melhor jogador sub-23, em reconhecimento à grande temporada que fez pelo Levante.

O prêmio de gol mais bonito da temporada vai para Arda Güler, do Real Madrid, pelo chute excepcional de longa distância, ainda do campo de defesa de sua equipe, contra o Elche, em março de 2026. Já Joan García, goleiro do Barcelona, receberá o prêmio de melhor defesa da temporada, pela grande intervenção diante do Espanyol, rival da equipe na cidade, em janeiro passado.

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A edição passada do Globe Soccer Awards atraiu mais de 30 milhões de votos de torcedores em mais de 200 países e territórios, o que confirma o alcance global da premiação e o engajamento dos fãs de futebol.

A 17ª edição contará com 14 categorias principais, além de uma série de prêmios de carreira e prêmios especiais concedidos anualmente em reconhecimento a conquistas e contribuições de destaque no mundo do futebol

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As doze categorias abertas à votação popular são:

Melhor jogador Melhor jogadora Melhor clube masculino Melhor clube feminino Melhor técnico Melhor atacante Melhor meio-campista Melhor defensor Melhor goleiro Melhor jogador revelação Melhor jogador do Oriente Médio Prêmio Clube Histórico, escolhido pelos torcedores

A lista completa de indicados ao Globe Soccer Awards