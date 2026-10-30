Voltou para se vingar: Ronaldo quebra recorde de Toni e ameaça Youssef En-Nesyri

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, conseguiu superar o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, na lista dos jogadores com mais hat-tricks na Liga Roshn Saudita de Profissionais, após marcar três gols no confronto contra o Al-Khaleej, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada da competição.

Leia também: Após o hat-trick: o gol polêmico que incendeia o debate sobre os mil gols de Ronaldo!

Ronaldo conduziu sua equipe, o Al-Nassr, à vitória sobre o Al-Khaleej pelo placar de 5 a 3, em uma partida que teve uma atuação marcante do astro português, que seguiu ampliando seu histórico de gols na liga saudita e acrescentou mais três tentos à sua conta.

Segundo a rede " Opta " de estatísticas de futebol, Cristiano Ronaldo marcou seu sétimo hat-trick na liga de profissionais, tornando-se o jogador com mais hat-tricks na competição desde sua primeira aparição nela, superando o inglês Ivan Toney, que marcou 6 hat-tricks pelo Al-Ahli.

Ronaldo elevou sua marca para 7 gols, ocupando a segunda posição na tabela de artilheiros da Liga Roshn de Profissionais, empatado com o italiano Mateo Retegui (Al-Qadsiah) e o marroquino Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad).

Toney permanece na liderança da artilharia da competição, após ter marcado 13 gols até o momento, fazendo a disputa esquentar fortemente depois de 12 rodadas.

Esse número reflete a superioridade de Ronaldo em termos de gols na Liga Roshn, após ter conseguido impor seu nome entre os principais recordistas da competição, enquanto Toney continua sua perseguição na lista de artilheiros, buscando reduzir a diferença nas próximas partidas com o Al-Ahli.

O novo hat-trick dá a Ronaldo um impulso adicional na corrida pelos recordes da liga, além de confirmar a continuidade de sua presença goleadora apesar da idade avançada, em um momento em que o astro português busca seguir escrevendo a história com a camisa do Al-Nassr.