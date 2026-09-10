Em uma reviravolta surpreendente, um novo rosto apareceu nos treinos do Real Madrid na manhã desta quinta-feira, alterando os planos da comissão técnica a apenas 48 horas do confronto contra o Rayo Vallecano, pela LaLiga.

O jovem zagueiro Raúl Asencio, ausente desde o início da temporada, juntou-se oficialmente aos treinos coletivos, acelerando o ritmo de sua recuperação em um momento no qual aguarda um veredito decisivo de seu treinador, José Mourinho, em meio a um futuro incerto que o persegue dentro e fora de campo.

Retorno após longa ausência

Asencio, que não disputou nenhum minuto oficial nesta temporada após sofrer um estiramento nos tendões do joelho durante a pré-temporada de verão, realizou seu primeiro treino com o grupo. O jogador aparentou estar em boa condição física, e o departamento médico pretende aproveitar a próxima pausa para as datas Fifa para prepará-lo totalmente e levá-lo ao pico de sua forma.

O retorno do defensor acontece em um momento delicado, especialmente porque ele estava prestes a deixar o clube na última janela de transferências de verão, antes que a lesão atrapalhasse sua possível transferência, sobretudo depois que o clube reforçou seu setor defensivo com a contratação do francês Ibrahima Konaté.

Ausências pesam sobre o Real Madrid

Por outro lado, a lista de lesionados continua pesando sobre a equipe branca. O trio formado por Éder Militão, Ferland Mendy e Rodrygo segue seu programa de reabilitação individual dentro e fora das academias.

De acordo com o "AS", espera-se que Militão e Mendy entrem na fase final da reabilitação ao longo das próximas semanas, enquanto o brasileiro Rodrygo precisa de mais alguns meses para se recuperar completamente da lesão no ligamento cruzado que sofreu.

Futuro em jogo: entre a absolvição e o caso do álcool

Apesar de o retorno de Asencio representar, no aspecto técnico, uma boa notícia para Mourinho, seu futuro no Real Madrid continua cercado de incertezas.

O jogador, que foi recentemente absolvido e perdoado no caso da divulgação do vídeo sexual que gerou ampla polêmica na temporada passada, voltou a se colocar sob suspeita depois de ser condenado, em agosto passado, pela acusação de dirigir sob efeito de álcool, com o resultado positivo de seu teste comprovado.

Esse episódio não passou despercebido pelo treinador português, que fez declarações incisivas que refletem o tamanho do descontentamento dentro do clube. Mourinho afirmou anteriormente, após a revelação do episódio: "Quando estava em forma, ninguém treinava tão duro ou melhor do que ele".

E continuou: "Mas um jogador do Real Madrid continua sendo um jogador do Real Madrid 24 horas por dia, todos os dias da semana, o ano inteiro. Não estou feliz, todos nós cometemos erros, mas o acúmulo de erros é algo diferente".

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