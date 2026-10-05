Lionel Messi se prepara para disputar sua última partida com a camisa da seleção da Argentina, na manhã de terça-feira, quando os dançarinos do tango enfrentarem o Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires.

As homenagens de despedida a Messi já começaram dentro da concentração da seleção, depois que Emiliano Martínez revelou que os jogadores da Argentina fizeram questão de receber seu capitão de forma especial.

Messi chegou à concentração na noite de domingo, enquanto Martínez explicou que a despedida começou com um churrasco (asado) na sede da seleção, acrescentando: "Vamos tentar abraçá-lo durante o pouco tempo que lhe resta conosco".

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O goleiro da Argentina cumpriu sua promessa e publicou, na noite de domingo, um vídeo em suas contas nas redes sociais, no qual apareciam os jogadores da seleção preparando o churrasco, no início da celebração de despedida de Messi.

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Martínez acrescentou: "Vamos tentar mimá-lo e garantir que ele aproveite esse momento o máximo possível, enchê-lo de abraços e beijos, e que fique feliz".

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Martínez falou sobre sua relação com Messi, em declaração reproduzida pelo jornal Olé, da Argentina, após o amistoso contra Burkina Faso, no domingo: "Tentei ajudá-lo o máximo possível, e ele sabe disso, sempre conversamos sobre isso. Foi uma das maiores honras da minha carreira tentar ajudá-lo a conquistar o que ele tanto queria. Ele é o maior jogador da história, e sinto, graças a Deus, que fiz parte de sua trajetória".

E sobre a partida contra o Benin, disse: "Quero vê-lo se divertindo e sorrindo".

Emiliano Martínez recua da ideia de aposentadoria

Sobre a superação da dor da derrota na Copa do Mundo e seus pensamentos de aposentadoria após o torneio, o goleiro do Chelsea disse: "O impacto da derrota na final da Copa do Mundo foi muito difícil para mim. A dor me acompanhou por muito tempo. Precisei mudar de ambiente a nível de clube para tentar aliviar a dor que senti depois da final, e consegui. Agora venho para cá e me sinto bem, feliz e com muita energia. No fim das contas, tenho que representar meu país e minha família, e tenho que fazer isso da melhor forma possível".

Martínez havia deixado o Aston Villa para ir ao Chelsea nos últimos dias da janela de transferências de verão, antes de recuperar o entusiasmo e confirmar seu total comprometimento com a Argentina no início do ciclo de 2030.

Sobre o período pós-Messi, declarou: "A saída dele deixará um grande vazio, mas temos jogadores com personalidades fortes".