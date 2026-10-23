Em uma nova escalada que reflete o nível de tensão entre o Real Madrid e o sistema de arbitragem espanhol, o português José Mourinho, técnico do Real Madrid, explodiu publicamente de raiva por causa do vazamento do nome do árbitro designado para comandar o aguardado clássico diante do Barcelona no próximo domingo.

O vazamento não foi apenas uma notícia passageira nos corredores da imprensa, mas se transformou em uma questão de opinião pública depois que o programa "El Chiringuito" confirmou ao treinador que o árbitro vindo de Benidorm, Martínez Munuera, será quem comandará o confronto, no lugar do primeiro candidato, Alberola Rojas.

Insatisfação contida explode após Leipzig

A explosão de Mourinho veio em um momento delicado, mais precisamente na última quarta-feira, após a pesada derrota diante do Leipzig por 4 a 1. Em meio à torrente de perguntas sobre a atuação e o resultado, apenas uma pergunta despertou o interesse do treinador português, relacionada à identidade do árbitro do clássico.

Mourinho respondeu de forma breve e firme: "Não acredito que isso seja verdade, ou, se for verdade, está fora de contexto, porque o nome do árbitro só é anunciado oficialmente 24 horas antes da partida. Esse tipo de informação não me agrada, e não me refiro ao árbitro em si".

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Com essas palavras, Mourinho colocou os pingos nos is, reafirmando que sua objeção não é à pessoa de Martínez Munuera, mas ao princípio do vazamento em si e ao seu momento suspeito.

Momento do vazamento levanta suspeitas

Mourinho explicou, em declarações divulgadas pelo jornal "Sport" espanhol, que o que desperta sua desconfiança é o rompimento do protocolo em vigor nesta temporada, no qual os árbitros são definidos internamente até quatro dias antes da partida, mas o anúncio oficial só acontece 24 horas antes, prazo sobre o qual o treinador fez questão de insistir.

E não é a primeira vez que o "Special One" aborda esse assunto. Antes do confronto com a Roma na Liga dos Campeões, ele expressou a mesma preocupação após o vazamento do nome de Alejandro Hernández como árbitro da partida, afirmando na ocasião sua célebre frase: "Confio em todos os árbitros. A única coisa que desperta minhas suspeitas é saber o nome do árbitro três semanas antes da partida, e não apenas 24 horas antes".

Um pano de fundo em chamas: do dérbi de Madri ao clássico

As declarações recentes de Mourinho não podem ser dissociadas do contexto geral de tensão entre o Real Madrid e o comitê de arbitragem, pois o desentendimento atingiu seu ápice após o dérbi de Madri diante do Atlético, que a equipe merengue perdeu e terminou com dez jogadores após a expulsão do zagueiro Huijsen.

Naquele dia, Mourinho rompeu sua trégua com a imprensa e apareceu na coletiva segurando fotos impressas dos lances polêmicos, entregues a ele pelos analistas da equipe, para então soltar sua declaração incendiária: "Pensei que tinha encontrado um campeonato diferente daquele que deixei", antes de descrever o árbitro Ortiz Arias como "um pobre coitado que veio até aqui e não conseguiu aguentar a pressão".

A escolha de um árbitro residente em Madri para comandar o dérbi foi resultado da reforma radical conduzida por Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) desde julho de 2025, que determina a eliminação gradual do critério de vinculação regional na temporada 2025/26, decisão considerada por muitos analistas uma aposta fracassada, o que levou o comitê a concentrar as indicações para o clássico em árbitros portadores da insígnia internacional.

Quem é o aguardado árbitro do clássico?

Martínez Munuera, que carrega a insígnia internacional desde 2015, é um dos profissionais com experiência de mais de uma década em campos internacionais credenciados pela Fifa, e estava em uma lista que incluía nomes de peso como Alejandro Hernández e Sánchez Martínez. Nesta temporada, ele comandou quatro partidas internacionais como árbitro principal, ainda que não fossem das fases decisivas da Liga dos Campeões da Europa.

No cenário nacional, ele apitou nesta temporada duas grandes partidas dos dois gigantes: a vitória do Barcelona sobre o Sevilla por 3 a 1 no Sánchez Pizjuán, e a vitória do Real Madrid sobre o Málaga por 4 a 0 no Santiago Bernabéu.

Apesar disso, seu nome permanece ligado a uma lembrança nada feliz em Madri, após sua atuação polêmica diante do Osasuna em março de 2024, quando o clube merengue o acusou de ignorar os insultos racistas sofridos por Vinícius Júnior no estádio El Sadar, apesar de o jogador e seus companheiros o terem alertado, segundo o relato do clube.



