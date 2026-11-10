Julián Álvarez voltou à estaca zero mais uma vez, depois de não conseguir aproveitar o confronto diante do Barcelona para recuperar a confiança da torcida de seu time, o Atlético de Madrid. Pelo contrário, sua situação ficou ainda mais difícil após desperdiçar duas chances claras durante a partida que terminou com a vitória do Barça por 2 a 1, fazendo com que as vaias contra ele voltassem a ecoar no estádio Metropolitano e que boa parte do avanço conquistado nas últimas semanas rumo à reconciliação com os torcedores dos rojiblancos se evaporasse em uma única noite.

Segundo o jornal catalão "Sport", a partida revelou o sofrimento do atacante argentino com a falta de confiança, depois de ele ter desperdiçado duas chances que seriam suficientes para mudar o rumo de sua atuação diante do Barcelona, fazendo com que as vaias voltassem a crescer nas arquibancadas do Metropolitano, em uma cena que reflete o tamanho da pressão enfrentada pelo jogador.

Ainda assim, Diego Simeone, técnico do Atleti, manteve sua confiança em Álvarez e fez questão de apoiá-lo durante uma de suas noites mais difíceis com a camisa do Atlético de Madrid, preferindo mantê-lo em campo até o fim. Talvez o treinador argentino também quisesse poupá-lo das vaias no momento de sua substituição, em uma mensagem clara que confirma que ele continua acreditando na capacidade de seu atacante apesar das críticas da torcida.

Simeone perde o controle do meio-campo diante do Barcelona

Por outro lado, Álvarez não foi o único problema enfrentado por Simeone durante a partida, já que o desempenho do Atlético de Madrid caiu de forma evidente no segundo tempo, apesar de sua superioridade na primeira etapa do jogo, ao passo que Hansi Flick conseguiu mudar a cara do Barcelona por meio de suas intervenções técnicas e das substituições que fez, virando o rumo do confronto a favor de seu time.

Em contrapartida, Simeone tomou decisões que afetaram bastante o equilíbrio de seu time, ao tirar Barrios, Koke, Kang-in Lee e Baena, fazendo com que o Atlético de Madrid perdesse alguns de seus principais jogadores do ponto de vista técnico, além de peças que cumpriam papéis importantes em explorar os espaços e os pontos fracos do Barcelona.

Kang-in Lee tinha facilidade para ler as transições e mudar a direção do jogo, um aspecto importante diante do Barcelona, cujos jogadores tendem a se concentrar em um só lado do campo, enquanto Baena ajudava na marcação de Lamine Yamal, o que tornou a saída da dupla determinante para a capacidade do Atlético de lidar com a movimentação do time catalão.

Simeone se recusa a substituir Álvarez

Apesar das críticas sofridas por Álvarez, Simeone não parou de apoiá-lo, fazendo questão de incentivá-lo diversas vezes da linha lateral e demonstrando reconhecimento pelo que ele oferece dentro de campo, antes de renovar seu apoio público ao atacante argentino durante a entrevista coletiva após a partida, dizendo: "Nós gostamos muito dele, e precisamos dele. Precisamos ver a melhor versão do Julián, e vamos trabalhar com ele para conseguir isso".

A confiança de Simeone em Álvarez ficou evidente em imagens exibidas pelo programa "El Día Después", na plataforma "Movistar Plus", que provocaram a ira de parte da torcida do Atlético de Madrid, ao revelarem a insistência do treinador argentino em manter seu atacante em campo apesar da queda de rendimento e das chances desperdiçadas.

As imagens mostraram uma conversa entre Simeone e um de seus auxiliares, Gabi, ex-capitão do Atleti, que lhe perguntou sobre a situação de Julián Álvarez, dizendo: "O Julián vai ficar?", ao que o técnico do Atlético de Madrid respondeu de forma categórica: "O Julián não vai sair".

A resposta de Simeone foi surpreendente até para seu auxiliar Gabi, que pareceu espantado com a insistência do treinador argentino em não substituir o atacante, num momento em que a torcida esperava sua saída de campo. Essa postura colocou ainda mais pontos de interrogação sobre a insistência do Cholo em proteger seu jogador, depois que seu apoio contínuo se transformou em uma cena que irritou os torcedores, que não compreendem os motivos de seu apego a Álvarez apesar da queda de rendimento.