De volta ao Santos, Neymar pode atingir marca de minutagem dos tempos de PSG

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Atacante precisa de 282 minutos nos últimos quatro jogos do Santos para superar os 2.400 minutos em campo por um clube na temporada

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Neymar está de volta ao Santos para a reta final do Campeonato Brasileiro e pode aproveitar os últimos compromissos da equipe na temporada para alcançar uma marca que não atinge há quase uma década. Liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a redução de sua suspensão, o camisa 10 está à disposição para enfrentar o Coritiba, na próxima quarta-feira (18), depois de desfalcar o Peixe contra Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Se permanecer em campo por pelo menos 282 minutos nas quatro rodadas restantes do Brasileirão, o atacante ultrapassará a marca de 2.400 minutos disputados por um clube em uma mesma temporada, sem considerar os compromissos pela seleção brasileira. A última vez que conseguiu superar esse número foi em 2017/18, justamente em seu primeiro ano no Paris Saint-Germain.

Na ocasião, Neymar disputou 30 partidas pelo clube francês, marcou 28 gols e distribuiu 17 assistências. Ao todo, foram 2.697 minutos em campo, além das conquistas do Campeonato Francês, da Copa da França e da Copa da Liga Francesa. Desde então, o brasileiro não voltou a alcançar a mesma minutagem. Sua temporada mais próxima foi a de 2019/20, quando somou 2.387 minutos e liderou o PSG até a final da Champions League.

A reta final do Brasileirão também pode representar outro marco para o atacante. Caso participe dos quatro compromissos restantes do Santos, Neymar chegará a 31 partidas pelo clube em 2026. A última vez que disputou mais de 30 jogos em uma temporada foi em 2020/21, quando entrou em campo 31 vezes pelo PSG, com 17 gols e oito assistências.

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Em relação ao seu primeiro ano de retorno à Vila Belmiro, o camisa 10 também apresenta números mais participativos no setor ofensivo. Em 2025, foram 11 gols e quatro assistências em 28 partidas. Nesta temporada, Neymar já soma dez gols e oito passes para gol, mesmo com a sequência de problemas físicos e ausências ao longo do calendário.

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As lesões têm sido um dos principais obstáculos para o brasileiro manter uma sequência de jogos desde que deixou o Santos, em 2013. Entre a saída do clube paulista e a grave contusão no joelho esquerdo, em 2023, Neymar acumulou quase 30 problemas físicos. Naquele ano, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco, lesões que exigiram um longo período de recuperação.

O retorno ao Santos, em 2025, também foi marcado por dificuldades. O atacante enfrentou quatro problemas físicos, sendo três musculares na região das coxas e uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que o levou a passar por um procedimento cirúrgico em dezembro. Já em 2026, teve menos interrupções, mas ainda precisou lidar com duas contusões importantes.

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Em maio, Neymar sofreu uma lesão na panturrilha direita durante partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão, às vésperas de uma convocação da Seleção Brasileira. O problema o afastou dos primeiros compromissos da equipe nacional naquele período. Em setembro, voltou a ser desfalque após uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita, durante o confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Além disso, também teve partidas preservadas por controle de carga.

Agora, o retorno do camisa 10 acontece em um momento decisivo para as pretensões do Santos no campeonato. A equipe não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota, sequência que dificultou a aproximação da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.

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O Peixe ocupa a nona colocação, com 47 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que aparece em oitavo. Restam quatro rodadas para o fim da competição, e a disputa por uma vaga continental segue aberta. O Brasileirão oferece, inicialmente, seis lugares diretos na Libertadores, mas esse número pode aumentar conforme os resultados das decisões continentais e a classificação final dos clubes brasileiros envolvidos.

O Santos está a seis pontos do sexto colocado, com 12 ainda em disputa. Para alcançar o objetivo, além de fazer sua parte na reta final, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda depende de tropeços dos concorrentes diretos. Outros cenários também podem alterar a distribuição das vagas, como a possibilidade de o Atlético-MG conquistar a Copa Sul-Americana ou de o Grêmio terminar rebaixado à Série B.

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A expectativa é que Neymar comece como titular diante do Coritiba, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida marcará sua 28ª participação pelo Santos em 2026, igualando o número de jogos disputados na temporada passada e dando início à sequência final que pode levá-lo a uma marca inédita desde os tempos de PSG.