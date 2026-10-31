O Real Madrid visita o Racing Santander, na noite de domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Esta será a terceira partida em que Vinícius Júnior ficará de fora por suspensão, devendo retornar à escalação titular na próxima quarta-feira, na Liga dos Campeões, diante do AEK Atenas.

O jornal AS publicou os contornos da provável escalação do Real Madrid diante do Racing, com Yan Diomandé mantendo-se na ponta esquerda, após ter feito uma partida excepcional no Clássico, na qual mostrou o brilho do grande talento que possui.

Espera-se que a escalação titular do Real Madrid não sofra muitas mudanças, embora o calendário de jogos desta semana imponha algum rodízio, já que a equipe disputará 3 partidas em 7 dias.

Próximas partidas SAN La Liga 10:15 RMA Assistir

Fede Valverde ficará de fora do confronto, o que torna Dumfries o principal candidato a ocupar a posição de lateral-direito, enquanto Bernardo Silva atuará no meio-campo.

Haverá uma mudança na posição de goleiro, com o retorno de Thibaut Courtois, após ter se recuperado da gripe que o impediu de viajar a Barcelona.

O goleiro belga voltará à escalação titular do Merengue, deixando Andriy Lunin no banco de reservas.

Na posição de lateral-direito, renova-se a disputa entre Dumfries e Trent Alexander-Arnold, mas o jogador holandês entra no confronto com vantagem sobre o concorrente.

Espera-se que a linha de defesa seja formada por Ibrahima Konaté e Dean Huijsen na zaga central, enquanto Rüdiger será titular diante do AEK Atenas, com Marc Cucurella ocupando a posição de lateral-esquerdo.

No meio-campo, Bernardo Silva atuará ao lado de Aurélien Tchouaméni, dando ao jogador português o toque criativo e a capacidade técnica para a equipe.

Jude Bellingham seguirá atuando na posição de armador, com liberdade de movimentação, enquanto Arda Güler ocupará a ponta direita e Diomandé, a ponta esquerda; na frente, Kylian Mbappé comandará o ataque.

Assim, a provável escalação do Real Madrid diante do Racing será a seguinte: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomandé, Mbappé.